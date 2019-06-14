Эрих Вольф: «Пилоты Red Bull Air Race с нетерпением ждут старта гонки в Казани» - Советский спорт
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14 июня 2019 19:45Татарстан

Эрих Вольф: «Пилоты Red Bull Air Race с нетерпением ждут старта гонки в Казани»

В соревнованиях примут участие 14 пилотов класса Master и 9 пилотов класса Challenger.

15-16 июня над акваторией реки Казанка между мостом «Миллениум» и Кремлевской дамбой пройдет этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race. В гонке примут участие 14 пилотов класса Master и 9 пилотов класса Challenger.

В преддверии казанского этапа Red Bull Air Race на аэродроме гонки «Казан Ринг» состоялась пресс-конференция с участием генерального директора Red Bull Air Race Эриха Вольфа и генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азата Кадырова.

«После первого этапа, проведенного в этом году в Абу-Даби, пилоты с нетерпением ждут начала гонки в Казани, чтобы пронестись над городом на высокой скорости», - рассказал Эрих Вольф.

По словам генерального директора авиагонки, значительного изменения трассы по сравнению с прошлым годом не будет. «Единственное изменение – это то, что трасса станет ближе к зрительским трибунам. Всем пришедшим болельщикам будет удобнее следить за соревнованиями», - отметил он.

Азат Кадыров напомнил, что Казань уже в третий раз принимает авиагонку Red Bull Air Race. «Это событие имело огромный успех среди жителей и гостей города: за 2 года гонку увидело более 200 тысяч зрителей. Мы рады пригласить казанцев и гостей города увидеть эти соревнования вновь», – сказал он.

По словам Азата Кадырова, всех пришедших ждет насыщенная программа – это и сами соревнования, и большая парковая зона, где можно интересно провести время со всей семьей.

Напомним, билеты на соревнования продаются на сайте.

О чемпионате мира Red Bull Air Race

Чемпионат мира Red Bull Air Race стартовал в 2003 году. С тех пор по всему миру прошло более 90 гонок. В ходе соревнований пилоты на своих легких, сверхманевренных самолетах проходят на время воздушную трассу, обозначенную специальными воротами из наполненных воздухом 25-метровых пилонов, развивая при этом скорость до 370 км/ч и испытывая перегрузки до 12G. Пилот, затративший на прохождение трассы наименьшее время и набравший наименьшее количество штрафных очков, получает призовые баллы по итогам этапа. Чемпионом мира Red Bull Air Race объявляется пилот, набравший наибольшее количество призовых баллов в чемпионате. В 2014 году программа соревнований пополнилась кубком «претендентов» Challenger Cup, участники которого оттачивают навыки, необходимые, чтобы перейти в высший дивизион – класс Master.

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