На озере Тургояк завершилась Всероссийская детская парусная регата - Советский спорт
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14 июня 2019 19:46Челябинская область

На озере Тургояк завершилась Всероссийская детская парусная регата

В Челябинской области, на озере Тургояк, завершилась Всероссийская детская парусная регата «Кубок путешественника Федора Конюхова», в которой приняли участие около ста юных спортсменов из 10 регионов страны.

Уже восьмой год подряд клуб-отель «Золотой пляж» традиционно принимает регату. Из года в года участники и партнеры дают высокую оценку проведению соревнований. Клуб-отель «Золотой пляж» обладает современной развитой инфраструктурой: вместительным номерным фондом, оборудованным пляжем. Здесь есть Детский клуб, организующий развлекательную программу для участников и реализующий проект – Школа путешественников Федора Конюхова.

- Давая оценку прошедшим стартам, смело могу сказать – все прошло отлично. Организация – на высшем уровне. Мы провели 9 из 9 запланированных гонок, ветра было даже больше, чем нужно – сегодня ветер достигал 22 узла, но это наш любимый Тургояк – непредсказуемый по своей природе. Мы как профессионалы и универсальные гонщики, должны быть готовы ко всему. Те, кто не справлялся с дистанцией вместе с тренерами сделают выводы и поймут, над чем работать, чтобы выигрывать, как это сделали лидеры, которые ходят в любую погоду очень хорошо. Хочу поблагодарить всех, вы молодцы! - подвел итог регаты Вадим Механиков, главный судья соревнований.

В классе «Кадет» среди младшей группы у девочек победу одержали Кристина Васильева и Елена Елясева, среди мальчиков первое место заняли Нуры Хадыров и Александр Шевченко. В классе «Оптимист» среди младшей группы первое место заняла Софья Белоусова, у мальчиков – Ильяс Яхин. Среди девушек победу одержала Алиса Шевченко, среди юношей – Илья Кривоногов. Кубок путешественника Федора Конюхова вновь забрала команда из Тольятти. Все медали изготовлены по уникальным эскизам мастерской декоративно-прикладного искусства «ЛиК». Кроме спортсменов, организаторы наградили судей – Вадима Механикова и секретаря соревнований Елену Токареву.

- 4 дня пролетели незаметно: совсем недавно Федор Филиппович открывал старты, а сегодня мы уже чествуем победителей. Желаю вам новых побед, упорных тренировок, считаю, что старты прошли успешно, ждем вас на следующей Регате – с 8 по 12 июня 2020 года! – поздравил победителей Олег Сиротин, президент национального парка спорта и туризма «Тургояк».

Новые даты регаты выбраны не случайно – организаторы хотят праздничного завершения, ведь именно 12 июня, в День России, проходит специальная гонка «Паруса России».

В этом году 12 июня одна из гонок прошла под эгидой национального проекта «Паруса России» - парусно-спортивное соревнование, проводимое одновременно на всех акваториях России в честь празднования национального государственного праздника «Дня России» 12 июня. В классе «Оптимист» победу одержал Илья Кривоногов, в классе «Кадет» - Елена Елясина и Кристина Васильева, также судьи особо отметили одного из участников, того, кто больше всех провел времени в воде – Андрея Коврова, и торжественно вручили грамоту «За волю к победе».

Регата на озере Тургояк – это не только спортивные соревнования: традиционно организаторы готовят для участников яркую развлекательную и познавательную программу. В этом году прошел курс лекций для спортсменов класса «Оптимист», который провел Александр Лаздин, а также курс юного яхтсмена от Школы путешественников Федора Конюхова, который провел Юрий Федорин. После соревнований и лекций дети отправлялись на вечернее шоу, подготовленное Школой путешественника Федора Конюхова.

- Каждый год с нетерпением жду регату на Тургоке, встречу с Федором Конюховым. Я восхищаюсь этим мореплавателем, он является для меня примером. Мне нравится, как здесь все устроено: соревнования и развлечения. Мы здесь не просто работаем, но и весело проводим время с друзьями из других городов», поделилась впечатлениями от Регаты Елизавета Налимова, участница из Озерска.

Генеральным спонсором регаты традиционно выступает нефтесервисная компания «АКРОС». Компания поддерживает и другие проекты Федора Конюхова, такие как одиночный переход через Южный океан на весельной лодке «АКРОС» в 2019 году, переход через Тихий океан на весельной лодке «Тургояк» в 2014 году, художественная выставка в Московском музее современного искусства.

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