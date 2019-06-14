Центр семейного отдыха «Троя парк» примет проект «ГТО- Хакер»

Второй площадкой проекта 2019 года стал Центр семейного отдыха «Троя Парк» (ул. Баумана, 21/1). Специалисты центра тестирования ГТО разместятся на главной аллее парка. Опытные инструкторы подскажут, как правильно выполнять те или иные испытания комплекса в соответствии с возрастными категориями, а также зафиксируют результат. Всего в новом сезоне состоится 10 площадок проекта «ГТО-Хакер» на территории Красноярска. Напомним, «ГТО-Хакер» – это проект по пропаганде Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Он проводится министерством спорта Красноярского края и Краевым государственным автономным учреждением «Региональный центр спортивных сооружений» с 2016 года.
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