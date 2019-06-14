Центр семейного отдыха «Троя парк» примет проект «ГТО- Хакер» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 июня 2019 19:47Красноярский край

Центр семейного отдыха «Троя парк» примет проект «ГТО- Хакер»

Завтра, 15 июня с 16 для жителей края вновь будет работать площадка тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» – «ГТО-Хакер».

Второй площадкой проекта 2019 года стал Центр семейного отдыха «Троя Парк» (ул. Баумана, 21/1). Специалисты центра тестирования ГТО разместятся на главной аллее парка. Опытные инструкторы подскажут, как правильно выполнять те или иные испытания комплекса в соответствии с возрастными категориями, а также зафиксируют результат. Всего в новом сезоне состоится 10 площадок проекта «ГТО-Хакер» на территории Красноярска. Напомним, «ГТО-Хакер» – это проект по пропаганде Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Он проводится министерством спорта Красноярского края и Краевым государственным автономным учреждением «Региональный центр спортивных сооружений» с 2016 года.

22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
14/06 07:00Футбол
«Меня бесплатно возит такси». Интервью с главным героем ЧМ-2018. И это не Черчесов!Один из самых колоритных болельщиков ЧМ-2018, тот самый бразилец, который кричал в камеру «В Ростове акуэнна, братан!», рассказал о том, как прошел для него минувший год.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
10/06 19:45Теннис
Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
03/06 18:00ММА
Как Хандожко дебютировал в UFC, а Смит задушил Густафссона. Хайлайты турнира в Швеции1 июня в Стокгольме (Швеция) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153.
07/06 15:42ММА
Григорий Попов: Безумно люблю своего соперника с его прекрасными усамиРоссийский боец Григорий Попов рассказал о предстоящем дебюте в UFC в бою с опытным 35-летним американцем Эдди Вайнлендом.
02/06 18:15Теннис
«Яжемать» не может ждать? Новый скандал с Сереной УильямсНе успела Серена Уильямс покинуть Париж после поражения в третьем круге от Софии Кенин, как снова стала участницей скандала.
10/06 19:07ММА
Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.
02/06 20:00Теннис
Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе».
14/06 17:01Футбол
Кокорин и Мамаев – это бесценно. Стоимость футболистов-уголовников рухнула до нуля  В обновленных рейтингах авторитетного агентства Transfermarkt рыночная цена Александра Кокорина и Павла Мамаева составила ноль евро.
06/06 19:30Теннис
Хачанов покинул «Ролан Гаррос», осталась только дочь русских эмигрантовПоследний россиянин вылетел с «Ролан Гаррос»: Карен Хачанов уступил австрийцу Доминику Тиму в 1/4 финала. Главная сенсация дня – победа гражданки США Аманды Анисимовой над Симоной Халеп.
08/06 19:24Теннис
Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос»Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову.
09/06 20:45Теннис
Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
13/06 20:30Хоккей
Кубок Стэнли в «Бостоне» проиграл один человек. Гнусное предательство!Седьмой матч финала Кубка Стэнли я честно проспал. Утром начал смотреть хайлайты и на второй шайбе «Сент-Луиса» выпал в осадок. Такого гнусного предательства своей команды я не видел никогда!
05/06 12:30Бокс
Виктор Демьяненко: Санчес – не тренер. Посмотрите на бои Головкина и ГассиеваСеребряный призер московской Олимпиады и чемпион Европы Виктор Демьяненко поделился ожиданиями от поединка Геннадия Головкина и Стива Роллса.
14/06 14:33Бокс
Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходныхБлижайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
06/06 07:00Теннис
Теннисная классика. Сегодня в полуфинале в Париже опять сыграют Федерер и Надаль!Сегодня в Париже – если позволит погода – пройдут перенесенные со среды четвертьфинальные матчи и первые полуфиналы «Ролан Гарроса».
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
14/06 09:00Хоккей
Почему НХЛ – лучшая лига мира. Колонка Виталия СлавинаВ НХЛ опять новый чемпион. Применительно к североамериканской лиге именно это меня потрясает больше всего. Не забудем и о том, что Новый год «Сент-Луис» встретил… на последнем месте в общей таблице.
14/06 14:29Хоккей
Самая страшная история. Горе в семье вратаря Максима Соколова Оба его сына – 15-летний Арсений и 18-летний Максим – могут быть виновны в убийстве матери. Младший задержан в качестве подозреваемого, старший в больнице.   
13/06 06:00Хоккей
«Сент-Луис» завоевал Кубок Стэнли, в его составе двое россиянВладимир Тарасенко и Иван Барбашев впервые выиграли главный приз НХЛ. Их команда также завоевала его впервые в истории.
Новости
20:20 Футбол Орещук: Калинин повысит конкуренцию в «Динамо», возлагаем на него большие надежды
20:07 Футбол СМИ: ЦСКА проявляет интерес к форварду «Васко да Гама»
20:05 Футбол «Зенит» подписал экс-тренера «Ливерпуля», «Реала» и сборной России
19:47 Футбол Хохлов – о переходе Калинина: У «Динамо» четкий план на эту трансферную кампанию
19:29 Футбол Форвард «ПСЖ» Диаби стал игроком «Байера»
19:27 Футбол Черчесов написал предисловие для книги Далича
19:19 Футбол «Дерби» просит у «Челси» четыре миллиона фунтов за Лэмпарда
19:05 Футбол Трахтенберг сообщил, что «Спартак» отказался продавать Зе Луиша в «Порту»
18:53 Футбол Неймара допрашивали в течение пяти часов
18:49 Футбол Трансферный лист Дзюбы подорожал на три млн евро
18:46 Футбол Фернандес обогнал Головина в рейтинге самых дорогих россиян
18:34 Футбол Состав московского «Динамо» пополнил защитник «Рубина»
18:17 Футбол Анатолий Тимощук: Месси достаточно 7,5 км за матч, но он сделает результат
17:42 Легкая атлетика Сильнов из-за подозрений ВАДА покинул пост первого вице-президента ВФЛА
17:29 Футбол Олич: Если Дзюба хочет поиграть в Англии, то переходить надо сейчас, потом будет поздно
17:02 Футбол Де Лигт – лучший молодой игрок минувшего сезона по версии L'Equipe
16:46 Волейбол Российские волейболисты обыграли команду Польши в матче Лиги наций
16:31 Футбол Гамула – о продлении контракта с Еременко: Рискованно ли? Я что, должен все знать?
16:18 Теннис Кудерметова пробилась в полуфинал турнира в Голландии
16:05 Футбол Мальдини назначен техническим директором «Милана», Бобан – спортивным директором
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика