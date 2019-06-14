В Зеленодольске состоится забег в рамках серии TIMERMAN - Советский спорт
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14 июня 2019 19:48Татарстан

В Зеленодольске состоится забег в рамках серии TIMERMAN

16 июня на территории спорткомплекса «Маяк» в рамках серии спортивных мероприятий TIMERMAN состоится Зеленодольский трейл-2019.

16 июня на территории спорткомплекса «Маяк» в рамках серии спортивных мероприятий TIMERMAN состоится Зеленодольский трейл-2019. Принять участие в забегах могут все желающие. Отметим, что протяженность дистанций составит: 600 м (Детский стартTIMERKIDS), 3 км, 10 км и 21,1 км.

Расписание забегов:

08:30 – Старт детского забега.
09:00 – Старт гонки на 3 км.
10:00 – Старт забега на дистанцию 21.1 км.
10:20 – Старт забега на дистанцию 10 км.
13:00 – Закрытие финиша

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