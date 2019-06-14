Казанская команда «Зенит-Гимназия №179» стала победителем «Кожаного мяча-2019» - Советский спорт
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14 июня 2019 19:50Татарстан

Казанская команда «Зенит-Гимназия №179» стала победителем «Кожаного мяча-2019»

В Зеленодольске прошел финальный этап регионального турнира «Кожаный мяч – 2019» года среди юношеских команд 2006-2007 г.р.

С 11 по 13 июня на стадионе «Комсомолец» имени Виктора Колотова г.Зеленодольск прошел финальный турнир республиканского этапа Всероссийских соревнований «Кожаный мяч - 2019» среди юношеских команд 2006-2007 г.р.

Победителем стала команда «Зенит-Гимназя №179» из Казани, второе место заняла команда «ДЮСШ №3» из Зеленодольска, третье – команда «Труд» из г.Чистополь.

Команда «Зенит-Гимназя №179» г. Казань получила право представлять Республику Татарстан на Всероссийских соревнованиях «Кожаный мяч – 2019», который пройдет в конце августа в Смоленске.

Полные результаты Соревнований размещены в разделе «Турниры-Кожаный мяч 2019».

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