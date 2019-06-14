Ульяновцев приглашают на мероприятия Всероссийского Олимпийского дня  - Советский спорт
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14 июня 2019 19:51Ульяновская область

Ульяновцев приглашают на мероприятия Всероссийского Олимпийского дня 

Состязания будут организованы 16 июня на спортивных площадках Ульяновской области. 



Торжественное открытие мероприятий Олимпийского дня состоится на центральном городском пляже реки Волга в 11.00. Здесь же пройдут турнир по пляжному волейболу. Начало соревнований в 11.30.

«В программу Олимпийского дня войдут легкоатлетические забеги, соревнования по многим и зрелищным видам спорта - волейболу, футболу, тяжелой атлетике, бадминтону, гребле, плаванию, спортивному ориентированию, настольному теннису и другие. В этом году он посвящен 125-летию Международного олимпийского комитета и предстоящим Европейским играм в Минске», - отметил Министр физической культуры и спорта Ульяновской области Николай Цуканов.

По словам председателя Олимпийского совета Ульяновской области Олега Калмыкова, все желающие смогут попробовать себя в олимпийских видах спорта, поучаствовать в любительских турнирах и прочих состязаниях. Новшеством станет «Кубок Олимпийского совета» по пляжному футболу среди спортивных федераций.
В 9.15 в сквере на Новом Венце будет дан старт пробега клуба любителей бега «Ювенис».

В 10.00 в спортивном комплексе «Новое поколение» (ул. Шолмова, 22) состоится турнир по флорболу. В это время на водно-гребной базе технику олимпийского резерва пройдут соревнования по гребле на байдарках и каноэ. В парке «Винновская роща» определят лучших спортсменов в спортивном ориентировании. Состязания стартуют в 11.00.

На территории ульяновского технического университета пройдут соревнования по лыжероллерам и бадминтону. Начало спортивных состязаний в 10.15 и 13.30.

На стадионах «Симбирск» (ул. Симбирская, 45), «Локомотив» (пр. Гая, 15), «Старт» (ул. 40-летия Победы, 35) и «Волга» (ул. Почтовая,23) пройдут матчевые встречи по футболу. Также в 11.00 на стадионе «Волга» начнутся соревнования по велоспорту.

В 11.00 в лагере имени Александра Матросова состоится торжественное открытие Спартакиады летних оздоровительных лагерей.

В Димитровграде в физкультурно-оздоровительном комплексе «Дельфин» пройдут открытые областные соревнования по тяжелой атлетике. Начало в 11.00. В 15.00 в бассейне спорткомплекса начнутся областные соревнования по плаванию.

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