Ульяновцев приглашают на мероприятия Всероссийского Олимпийского дня 

Торжественное открытие мероприятий Олимпийского дня состоится на центральном городском пляже реки Волга в 11.00. Здесь же пройдут турнир по пляжному волейболу. Начало соревнований в 11.30.
«В программу Олимпийского дня войдут легкоатлетические забеги, соревнования по многим и зрелищным видам спорта - волейболу, футболу, тяжелой атлетике, бадминтону, гребле, плаванию, спортивному ориентированию, настольному теннису и другие. В этом году он посвящен 125-летию Международного олимпийского комитета и предстоящим Европейским играм в Минске», - отметил Министр физической культуры и спорта Ульяновской области Николай Цуканов.
По словам председателя Олимпийского совета Ульяновской области Олега Калмыкова, все желающие смогут попробовать себя в олимпийских видах спорта, поучаствовать в любительских турнирах и прочих состязаниях. Новшеством станет «Кубок Олимпийского совета» по пляжному футболу среди спортивных федераций.
В 9.15 в сквере на Новом Венце будет дан старт пробега клуба любителей бега «Ювенис».
В 10.00 в спортивном комплексе «Новое поколение» (ул. Шолмова, 22) состоится турнир по флорболу. В это время на водно-гребной базе технику олимпийского резерва пройдут соревнования по гребле на байдарках и каноэ. В парке «Винновская роща» определят лучших спортсменов в спортивном ориентировании. Состязания стартуют в 11.00.
На территории ульяновского технического университета пройдут соревнования по лыжероллерам и бадминтону. Начало спортивных состязаний в 10.15 и 13.30.
На стадионах «Симбирск» (ул. Симбирская, 45), «Локомотив» (пр. Гая, 15), «Старт» (ул. 40-летия Победы, 35) и «Волга» (ул. Почтовая,23) пройдут матчевые встречи по футболу. Также в 11.00 на стадионе «Волга» начнутся соревнования по велоспорту.
В 11.00 в лагере имени Александра Матросова состоится торжественное открытие Спартакиады летних оздоровительных лагерей.
В Димитровграде в физкультурно-оздоровительном комплексе «Дельфин» пройдут открытые областные соревнования по тяжелой атлетике. Начало в 11.00. В 15.00 в бассейне спорткомплекса начнутся областные соревнования по плаванию.
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