«Золотой» чемпионат мира для команды «Енисеюшка» - Советский спорт
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14 июня 2019 19:52Красноярский край

«Золотой» чемпионат мира для команды «Енисеюшка»

С 9 по 13 июня в Турции на реке Мунзур (провинция Тунджели) проходил первый чемпионат мира по рафтингу в классе судов R4 по версии WRF.

Организаторами соревнований выступала новая Международная федерация рафтинга WRF (World Rafting Federation), которая официально начала свою работу в конце 2017 года. В женской открытой группе нашу страну представляла красноярская команда «Енисеюшка» (Екатерина Кожанова, Валентина Кожанова, Тамара Чугунова – спортсмены Академии летних видов спорта), усиленная Верой Малаховой из Старого Оскола. Наша команда завоевала все возможное золото чемпионата мира, став первой в длинной гонке, параллельном спринте (RX), слаломе и многоборье (Overall). Кроме того, российская команда (красноярцы Екатерина Кожанова, Тамара Чугунова, Матвей Реди и москвич Владимир Казанский) была вне конкуренции на соревнованиях в дисциплине RX в формате микс. По другим российским экипажам: мужская команда из Москвы стала второй в слаломе и третьей – в многоборье. Их землячки тоже не остались без наград и взяли бронзу в слаломе. А мужская команда из Красноярска стала шестой в итоговом протоколе. Красноярская команда «Енисеюшка» возвращается в Красноярск 15 июня в 6 утра.

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