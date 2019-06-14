Сегодня в Омской области стартует первенство региона по стрельбе

В младшей возрастной категории выступят спортсмены 2003 года рождения и моложе, а в старшей – 1999 года рождения.
Состязания пройдут в стрелковом тире ДОСААФ (ул. 3-я Островская, 2в). Торжественное открытие состоится уже сегодня, 14 июня, в 11:00. Соревнования продлятся до 16 июня. В течение трех дней спортсмены разыграют награды в стрельбе из винтовки, пистолета, а также в движущейся мишени (по 3 упражнения в каждой дисциплине).
Среди фаворитов турнира – молодые, но уже имеющие за плечами победы на всероссийских и международных стартах Ян Эйдензон, Федор Лепешкин, Екатерина Чиканова.
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