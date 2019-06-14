Сахалинцы вернулись с японского фестиваля «Ёсакой Соран»

В состав делегации вошли воспитанники хореографического центра «Мечта» и школы искусств «Этнос». Они выступили на главной сцене Международного фестиваля «Ёсакой Соран», а также в разных частях парка Одори. Всего в фестивале приняло участие 28 команд - это около 30 000 человек. Однако на этом сахалинцы не остановились. Они также посетили Ацума, Абира и Мукава - города, которые пострадали от землетрясения в сентябре 2018 года. Островные танцоры своим выступлением поддержали жителей пострадавших городов. - Все было настолько замечательно, что не передать словами. Очень запомнились номера местных жителей, их кричалки. Мы давали каждый день по 4 концерта и, конечно, для танцора это очень сложно, мы очень устали. Но я считаю, что это бесценный опыт, - рассказала воспитанница школы искусств «Этнос» Ангелина Алексеева. Кроме этого, сахалинцы посетили старшую школу Синъё. Сахалинцы пообщались со сверстникими и обменялись подарками. Также танцоры были в старшой школе с культурным уклоном «Кокусай-Дёхо». Островитяне впервые играли на национальном инструменте Кото. Вместе с сенсеем исполнили национальную народную песню «Сакура». После выступления сахалинцев японский школьный хор исполнил «Катюшу». - Мы встретились и с вице-губернатором Хоккайдо, а также генеральным консулом Российской Федерации Андреем Аркадьевичем Фабричниковым. Он сказал, что представлять Россию – это очень почетно и ответственно. А еще оказалось, что консул был уже знаком с творчеством сахалинских коллективов из центра «Мечта» и школы «Этнос». Это было очень приятно, - отметил руководитель делегации Александр Гаранин.