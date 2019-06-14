Министр спорта встретился с победителем международных соревнований в Корее

Он стал победителем соревнований, которые состоялись в Корее. Вместе с сахалинцем в них приняло участие около 1700 триатлетов из 35 стран мира. Роман Трубецкой преодолел дистанцию, которая состояла из трех этапов. Участники проходили 1900 метров вплавь, 90 километров на велосипеде и еще 21,1 километр бегом. Островной атлет справился с испытаниями за 4 часа 34 минуты и завоевал первое место в своей возрастной категории. - Конкуренты были сильные. После вело этапа было отставание почти 8 минут, потому что велосипедом меньше занимаемся, в связи с нашими погодным условиями. А после начался бег и там уже своя дисциплина, поэтому ровным темпом догнал всех, смог даже убежать. Солнце там сильно жарило, поэтому многие вообще сошли с дистанции, - рассказал спортсмен. В рамках соревнований в Корее проходил отбор на Чемпионат Мира во Францию. Он пройдет в Ницце. Роман Трубецкой вошел в список участников. - Нужно проработать технические моменты, но отправляем мы или нет во Францию – вопрос вообще не стоит. Конечно, да. Приятно, что наши спортсмены достигают таких высот. Особенно радует, что вы прославляете свой регион. Я видел фото и знаю, что вы с тренером носили футболки с символикой Сахалинского триатлона. Вас спрашивали о нем? – поинтересовался министр. - Да, там несколько ребят из России были, и они удивились, что уже четвертый год у нас проходит такое мероприятие. Из Китая парень решил рассказывать всем о нашем триатлоне. Вообще наши соревнования уже очень выросли. В этом году они пройдут как профессиональные старты, по всем стандартам мировым, - отметил тренер школы летних видов спорта им.Комнацкого Алексей Быков.