Путевки на финал фестиваля ГТО в Артеке получат школьники Бурятии - Советский спорт
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14 июня 2019 19:57Бурятия

Путевки на финал фестиваля ГТО в Артеке получат школьники Бурятии

15 июня на Центральном стадионе пройдет региональный этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций.



Участие в фестивале примут школьники из 15 районов республики.

Победители соревнований будут представлять Бурятию на всероссийском финале фестиваля, ежегодно проходящем в международном детском центре «Артек» в октябре.

Муниципальные образования направят команды, в составе которых будут школьники III–IV возрастных ступеней (11–15 лет).

Начало соревнований в 10.00, торжественное открытие в 13.00

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