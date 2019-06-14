Красноярский край примет лучших мотогонщиков Сибири - Советский спорт
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14 июня 2019 19:57Красноярский край

Красноярский край примет лучших мотогонщиков Сибири

15 и 16 июня в поселке Емельяново в экстремальном парке «МотоРинг» пройдет чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по мотоциклетному спорту.

Более 100 участников разных возрастов приедут бороться за звание чемпиона Сибири. Среди участников соревнований есть кандидаты в мастера спорта и мастера спорта России, чемпионы России по мотоциклетному спорту. Самому юному участнику Горевому Дмитрию из Красноярска всего 5 лет. Церемония открытия чемпионата и первенства Сибирского федерального округа по мотоциклетному спорту состоится 15 июня в 12.00. По итогам соревнований первые тройки спортсменов в каждом классе мотоциклов становятся участниками финала чемпионата России по мотокроссу 2019 года.

Программа соревнований:
15 июня:
12 – церемония открытия;
13 – 15.3 – первая сессия заездов;
16 – 18.3 – вторая сессия заездов;
19 – 19.3 – торжественная церемония награждения победителей и призеров.
16 июня:
12 – 14.3 – первая сессия заездов;
15 – 17.3 – вторая серия заездов;
18 – 18.3 – торжественная церемония награждения победителей и призеров.

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