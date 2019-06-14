Чемпионов Восточного военного округа по самбо и дзюдо определят в Улан-Удэ

Улан-Удэ примет Чемпионат Восточного военного округа по самбо и дзюдо.
Азарт и красота боевых единоборств раскроется для зрителей на протяжении двух соревновательных дней. Параллельно на нескольких коврах участники продемонстрируют свое мастерство в дзюдо и самбо. Также зрителей ждет яркая церемония открытия Чемпионата.
Предварительные встречи стартуют 15 июня с 09:00, полуфиналы начнутся после 15:00. Второй соревновательный день начнется с полуфиналов в 10:00.
Торжественная церемония открытия состоится 16 июня в 11:00 и завершится финальными встречами.
Приглашаем всех любителей боевых единоборств на Чемпионат Восточного военного округа по самбо и дзюдо.
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