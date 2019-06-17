Лучших легкоатлетов определили на Сахалине - Советский спорт
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17 июня 2019 14:51Сахалинская область

Лучших легкоатлетов определили на Сахалине

Кубок Сахалинской области по легкой атлетике состоялся в областном центре.

Соревнования собрали лучших спортсменов из муниципальных образований области.

Побороться за главный приз приехали ребята из Холмска, Корсакова, Долинска, Южно-Сахалинска и Поронайска. Спортсмены соревновались в барьерном беге и в беге на гладкие дистанции 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 и 5000 метров. Кроме этого, легкоатлеты состязались в прыжках в длину.

- На соревнования приехали победители районных соревнований. В основном, перворазрядники и ниже. Для них это хорошая возможность проявить себя, улучшить свой результат, - отметил главный судья соревнований Константин Крымский.

На беговые дорожки вышли спортсмены 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 годов рождения и старше. Всего в состязаниях приняли участие 160 атлетов.

Александра Понизович мечтает стать кандидатом в мастера спорта, однако до заветной цели девушке не хватает всего 0,2 секунды. Уже два месяца спортсменка не может улучшить свой результат. В этот раз попытка тоже не удалась.

- 12,4 секунд надо пробежать, а у меня 12,6. Очень хочется выполнить разряд. Буду дальше стараться и надеюсь, что все получится, - поделилась спортсменка.

По итогам соревнований в барьерном беге лучшими стали Виолетта Крышина (300 м), Екатерина Рощина (400 м).

В беге на гладкие дистанции - Вероника Троценко (200 м), Алиса Платонова (200 м), Михаил Новиков (200 м), Данил Резников (100 м), Виолетта Крышина (100 м), Владислав Трегубов (200 м), София Груздо (1500 м), Алиса Платонова (100 м), Анатолий Высоцкий (800 и 1500 м), Владислав Кимаченко (1500 м), Александр Квак (5000 м), Владислав Гаврилов (100 м), Ульяна Сушкова (400 м) Максим Игнатченко (400 м), Егор Эберле (400 м), Евгения Рехмонен (400 м), Добровольская Ульяна (3000 метров среди женщин), Грищенко Павел (100 метров среди мужчин).

Золото в прыжках в длину завоевали Александра Козлова, Диана Хлебородова, Артем Фоляк, Денис Кио.

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