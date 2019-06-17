Валерия Мансурова и Андрей Бурашов – серебряные призеры чемпионата Европы

В соревновании приняли участие 8 мужских сборных команд из Польши, Италии, Турции, Болгарии, Украины, Беларуси, России, Франции и 5 женских сборных команд из Польши, Италии, России, Франции и Украины. В основной состав сборной команды страны вошли спортсмены регионального Центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Валерия Мансурова и Андрей Бурашов.

Мужская сборная команда Российской Федерации в финале уступила сборной команде Украины со счетом 3:1. Женская сборная уступила в финале команде из Италии со счетом 3:0.

Напомним, в 2018 году Валерия Мансурова и Андрей Бурашов завоевали золотые награды первенства Европы среди юниоров и юниорок по волейболу среди глухих в г. Палермо (Италия), а в этом году впервые стали участниками чемпионата.

Красноярские спортсмены вернутся домой уже сегодня, ребята прилетят в 16.45 в 1 терминал аэропорта «Красноярск».