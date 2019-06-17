Ультрамарафонец планирует установить новый мировой рекорд на Байкале

Российский ультрамарафонец и путешественник, член Русского географического общества Дмитрий Ерохин прилетел в Бурятию, чтобы установить новый мировой рекорд по прохождению вокруг Байкала пешком.

Спортсмен прошел Калмыкию за 7 суток, первым в истории пробежал остров Сахалин с севера на юг: 1200 километров и 19 суток и 4 часа, дважды преодолел Золотое кольцо России.

Сейчас Дмитрий прибыл в Бурятию, чтобы подготовиться к прохождению вокруг Байкала пешком. Прославленный российский ультрамарафонец станет почетным гостем Фестиваля молока «Сагаан эдеэнэй найр», который состоится 23 июня в селе Хилгана Баргузинского района.

После завершения Фестиваля 24 июня в 9:00 в Баргузине состоится старт марафона Дмитрия Ерохина. Отметим, что наша республика уже знакома спортсмену. В июле 2016 года Дмитрий уже предпринимал попытку прохождения вокруг Байкала. Преодолев около 2/3 маршрута (1200 км за 28 дней) ему пришлось сойти с дистанции из-за укуса клеща с энцефалитом

Свой путь Дмитрий разделяет на три этапа: от Баргузина до Листвянки, от Листвянки до Северобайкальска и заключительный, самый тяжелый участок, будет проходить через Баргузинский заповедник.

«Все-таки сейчас для меня самым сложным участком станет отрезок от Листвянки до Северобайкальска. Он для меня неизвестный. Для любого спортсмена, особенно экстремала, самое сложное – это неизвестность», - отмечает Дмитрий Ерохин.

Этот отрезок маршрута действительно может преподнести много сюрпризов, так как последний раз по нему проходили в 1992 году. Самой же большой опасностью Дмитрий считает не диких зверей и пожары, а дождь. «Возрастает риск поскользнуться и получить травму», - рассказывает спортсмен.

Сопровождать Дмитрия будет фотограф и видеограф, который будет передвигаться параллельно движению марафонца на лодке. «У нас не только спортивная, но, так как я являюсь членом Русского географического общества, эта экспедиция также научно-образовательная. Мы планируем отснять все побережье Байкала, сейчас вообще нет кадров от людей, которые полностью прошли все побережье. В планах дополнительно снять фильм о Байкале, о людях, о тех деревнях и селах, которые мы пройдем».

Отслеживать маршрут Дмитрия можно будет по ссылке, которую спортсмен разместит в социальных сетях перед стартом, также информация будет размещаться в социальных сетях минспорта Бурятии.