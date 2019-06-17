В Омске завершился турнир среди детских следж-хоккейных команд

В соревнованиях принимали участие команды «Сибирь-следж» из Новосибирска, «Красная молния» из Красноярска и «Сибирский лис» из Бердска.
– Это уже второй региональный турнир в 2019 году, который мы проводим в разных федеральных округах. Ребята знакомятся друг с другом, получают практику и необходимую подготовку к ежегодному фестивалю лиги, – поделилась президент Детской следж-хоккейной лиги Анастасия Барадачева. – Мы не случайно выбрали Омск для соревнований – очень важно проводить межрегиональные турниры в городах, где пока еще нет команд по следж-хоккею. Это самый лучший путь, чтобы познакомить жителей города с этой игрой. Надеемся, что вскоре в Омске появится своя команда.
Партнер турнира – хоккейный клуб «Авангард» – вручил специальные призы отличившимся игрокам. Титул «самый ценный игрок» получил вратарь команды «Сибирь-следж» Андрей Гончаров, лучшим вратарем признан игрок команды «Сибирский лис» Егор Кавунник, титул «лучший бомбардир» получил Тимофей Веремейчик из команды «Красная молния», а лучшим нападающим признан Александр Борзых из команды «Сибирский лис».
В последний день турнира, в перерыве между играми, все болельщики смогли получить автографы игроков «Авангарда» Семена Кошелева и Никиты Пивцакина, а также сфотографироваться на память с Кубком Востока. За эти дни было очень много эмоций, как у родителей, так и у ребят. Все команды показали отличную игру. Новички турнира – команда «Сибирь-следж», для которых этот турнир стал первым, самоотверженно сражались, защищая свои ворота, и не уступали соперникам в воле к победе. Команда «Сибирский лис» продемонстрировала свое мастерство и стремительный прогресс за год тренировок. А «Красная молния» оказалась самой результативной командой турнира, не проиграв ни одного матча и показав блестящую игру, ребята доказали, что трудолюбие и системные тренировки – верный путь к победе!
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