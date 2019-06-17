Омские медали разъехались по России

Юные теннисисты из Омской, Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Челябинской, Московской областей, Красноярского края, республик Татарстан и Казахстан выявили сильнейших в одиночном, парном и смешанных разрядах.

В возрастной группе «до 17 лет» у девушек в одиночном разряде лучшими стали Арина Бабенко, Инна Баклаева и Анастасия Полева, занявшие первое, второе и третье места. Среди юношей в одиночном разряде «до 17 лет» первым оказался Данил Пащенко, в финале взявший верх над Ильей Блюмом. «Бронзу» завоевал Степан Немеровец.

Среди юных теннисистов в возрасте до 13 лет у девочек сильнейшей стала Олеся Стокусова. Второй финалисткой и обладательницей серебряной награды была Влада Гурылева из Казани, а замкнула тройку Марьяна Цапинская. У мальчиков на высшую ступеньку пьедестала поднялся Глеб Пирогов, представлявший подмосковные Мытищи. Второе место занял Степан Ращупкин, а третьим был Семен Вендров.

На первенстве региона выявили также лучших в парных разрядах. В возрастной группе «до 17 лет» победу одержали Анна Скударнова и Данил Пащенко, взявшие в решающем матче верх над Марией Волотка и Даниилом Мячиным. «Бронзу» выиграли Арина Бабенко и Арсений Кузнецов. У младших спортсменов не нашлось равных Владе Гурылевой и Глебу Пирогову. Серебряные медали примерили Диана Федосеенко (Красноярский край) и Макар Хамидулин (Новосибирская область). Третье место заняли Олеся Стокусова (Омская область) и Семен Шехтман (Екатеринбург).