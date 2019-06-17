Сыктывкарец Иван Немиров завоевал «золото» и «серебро» открытого первенства по теннису в Крыму - Советский спорт
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17 июня 2019 15:10Республика Коми

Сыктывкарец Иван Немиров завоевал «золото» и «серебро» открытого первенства по теннису в Крыму

В городе Судак республики Крым состоялось открытое первенство теннисного клуба «Valencia» на призы Gamma.

В соревнованиях, прошедших на базе пансионата «Звездный» приняли участие более 70 юных спортсменов.

Одним из них был сыктывкарец Иван Немиров, выступавший в III категории возрастной группы «до 13 лет». Воспитанник теннисного клуба «Лидер» успешно смог дойти до финала турнира, где уступил сопернику и стал серебряным призером. Больший успех сопутствовал Ивану в миксте – вместе с Марией Тэнасэ из Обнинска они завоевали золотые медали.

Напомним, что на прошлой неделе сыктывкарка Владислава Ластовская на летнем первенстве Удмуртской республики на призы французской компании Babolat, где одержала уверенную победу.

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