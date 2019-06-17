Омские легкоатлеты отличились на первенствах России

В Смоленске завершилось первенство России по легкоатлетическим многоборьям среди спортсменов в возрасте до 18 и до 20 лет. Турнир собрал более 50 участников из различных регионов страны, которые соревновались в нескольких видах легкой атлетики, входящих в программу многоборий.

Омскую область на турнире десятиборцев представлял неоднократный победитель первенств России, спортсмен Центра спортивной подготовки Степан Кекин. Наш атлет боролся за медали с еще 15 спортсменами, которые бежали 100, 400, 1500 м и 110 м с барьерами, прыгали в длину и высоту (включая шест), толкали ядро, метали диск и копье.

Степан показал второй результат по сумме очков – 7553. Омич уступил только Александру Комарову из Москвы, набравшему 7632 балла. Что касается отдельных видов, то Степан оказался лучшим на 100-метровке (10,74), прыжке в длину (7,31), беге на 110 м с барьерами (14,13), прыжке с шестом (4,70), был вторым в метании копья (52,70).

По результатам соревнований Александр Комаров, Степан Кекин, а также занявший 3-е место Арсений Елфимов из Ярославской области выполнили квалификационный норматив для участия в первенстве Европы. Стоит добавить, что в апреле этого года Степан занял 1-е место на всероссийских соревнованиях по метаниям, отправив копье на 52,48 м, и также отобрался на континентальное первенство. Турнир среди спортсменов до 20 лет пройдет с 18 по 21 июля в шведском Буросе.

Параллельно со Смоленском первенство России среди юниоров до 23 лет проводила Калуга. Омскую область представляли спортсмены регионального Центра спортивной подготовки Матвей Рудник, Григорий Маляренко, Наталья Крикун, Наталья Данченко, спортсмен СДЮСШОР № 7 Павел Бабанин, атлеты СШОР Дмитрий Никитин, Елена Никитина, Виктория Долинная, Алина Леонова. Успешно выступили наши мужчины. Матвей Рудник занял 1-е место в прыжках в высоту, показав результат 2 м 19 см. Примечательно, что такой же показатель и количество попыток было у Романа Вархутдинова из Оренбургской области. Спортсменами пришлось делать перепрыжку, снижая планку с последней заявленной высоты (2,23) на 2 см. В итоге удачной у Матвея Рудника снова оказалась высота 2,19. Вархутдинову она не покорилась.

В эстафете 4х100 м серебряную награду выиграли омские девушки Наталья Данченко, Елена Никитина, Алина Леонова и Виктория Долинная. Омички показали время 46,85 с, уступив команде Санкт-Петербурга 0,51 секунды.

Григорий Маляренко в Калуге замкнул тройку призеров в беге на 110 м с барьерами. Омич показал время 14,26, уступив Артёму Макаренко из Москвы (13,82) и Олегу Спиридонову из Калининградской области (14,22). В шаге от пьедестала в толкании ядра остановился кандидат в мастера спорта Павел Бабанин, показавший результат 16,38 м и уступивший мастерам спорта из Москвы и Краснодарского края.

Добавим, что очередные золотые награды на первенствах страны завоевала и воспитанница омского спорта Кристина Сивкова, выступающая за Москву. Спортсменка была лучшей на дистанциях 100 (время – 11,34) и 200 м (время – 23,42).