Команда девушек ивановской школы № 66 стала бронзовым призером Всероссийских соревнований

В финальном турнире среди девушек 2004-2005 годов рождения приняли участие 16 сильнейших команд России.
Ивановскую область на соревнованиях представляли учащиеся ивановской средней общеобразовательной школы № 66 под руководством заслуженного тренера СССР и России Виталия Плотникова. По итогам турнира ивановская команда заняла третье место, обыграв в малом финале соперниц из московской школы № 2127. Отметим, что за последние 10 лет команда из Ивановской области в пятый раз стала призером Всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч».
Победителями турнира в 2019 году стали учащиеся школы № 154 из Самары. В финале они оказались сильнее сверстниц из челябинской школы № 71.
По итогам турнира ивановка Мария Ясницкая была признана лучшей блокирующей турнира.
Добавим, что с 16 по 21 июня в Раменском проходят Всероссийские соревнования по волейболу «Серебряный мяч» среди юношей. В турнире принимают участие учащиеся средней общеобразовательной школы № 66 города Иваново. Спортсмены занимаются под руководством Олега Ершова.
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