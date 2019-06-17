В Ивановской области пройдет финальный этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч»

Региональный этап Всероссийских соревнований по футболу среди юношей в младшей возрастной группе проходит 17 и 18 июня на ивановском стадионе «Локомотив» (ул. Спортивная, 19/2).
Матчи группового турнира пройдут в понедельник, 17 июня. Финальная игра и встреча за третье место пройдут 18 июня в 12:00. Победитель турнира представит регион на финальном этапе Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди ребят младшей возрастной группы 2008-2009 годов рождения, который пройдет с 3 по 11 августа в Иванове и Шуе. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 70 команд со всей страны. Общее количество участников составит более 1200 спортсменов. Всего в дни проведения турнира Ивановскую область посетят более 2000 гостей.
В 1974 и в 1986 годах Иваново стало местом проведения зональных (III) этапов турнира. В 1991 году в Иванове прошел последний в истории СССР финал Всероссийского турнира на призы клуба «Кожаный мяч». Победителем турнира стала команда «Звезда» из Вичуги Ивановской области. В начале 1990-х годов Ивановская область стала центром возрождения турнира в России. В августе 1992 года в Кинешме прошел первый Всероссийский финал соревнований по футболу на призы клуба «Кожаный мяч». Первым победителем современного «Кожаного мяча» стала кинешемская команда «Ротор». Последний раз Всероссийский финал соревнований «Кожаный мяч» проводился в Иванове в 2008 году.
Отметим, Всероссийский турнир «Кожаный мяч» - старейшие детско-юношеские соревнования по футболу в России. Первый турнир был проведён в 1964 году и проводился только в одной возрастной группе. На сегодняшний день эти соревнования проводятся в трёх возрастных группах: 10-11 лет (мальчики и девочки), 12-13 лет (мальчики), 14-15 (юноши). С 2010 года в соревнования была добавлена одна возрастная группа среди девочек. В этом году соревнования пройдут в юбилейный 55-й раз.
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