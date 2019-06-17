Сборная края – лидер медального зачета юбилейного турнира памяти В.Н. Гулидова

16 июня в Доме спорта имени Михаила Дворкина завершились 20 Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин, посвященные памяти директора завода цветных металлов и золота В.Н. Гулидова.

В этом году в соревнованиях приняли участие более 250 атлетов из 5 стран мира (Казахстан, Китай, Монголия, Узбекистан и Россия). География российских участников насчитывает 17 субъектов РФ, в числе которых: 6 республик (Хакасия, Бурятия, Мордовия, Саха (Якутия), Тыва, Алтай), 3 края (Алтайский, Красноярский и Хабаровский) и 8 областей (Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская и Челябинская).

Соревнования проходили в 7 весовых категориях среди мужчин: 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг, и в 7 весовых категориях среди женщин: 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, 78 кг, + 78 кг.

На церемонии открытия с приветственным словом к участникам и гостям турнира обратился министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев: «Сегодня почти 6000 жителей края занимаются дзюдо. Сотни юных дзюдоистов, восходящих звезд спортивной арены, занимаются в стенах Академии борьбы имени Дмитрия Георгиевича Миндиашвили. Для нас важно проводить турнир такого уровня в Красноярске, мы заинтересованы в расширении спортивных горизонтов и установлении дружеских связей. Уверен, предстоящие соревнования станут хорошей стартовой площадкой для начинающих свою карьеру спортсменов и отличным шансом для реванша у действующих борцов».

Первый день соревнований турнира стал отборочным на чемпионат России по дзюдо.

Спортсмены Красноярского края завоевали 3 первых, 5 вторых и 9 третьих мест. Победителями первого дня соревнований стали представители Красноярского края: Анна Пашина (весовая категория 52 кг), Софья Чистанова (57 кг), Дарина Кремер (63 кг). На вторую ступень пьедестала почета поднимались Сергей Скоробогатов (90 кг), Марк Китаев (100 кг), Анастасия Кутерина (48 кг), Алина Золотова (52 кг), Лейла Салимова (78+ кг). Третьи места заняли Рамазан Давлятов (60 кг), Анатолий Сибирин (100 кг), Паруйр Саакян (100+ кг), Ксения Ахундова (48 кг), Ангелина Калашникова (57 кг), Лидия Первова (57 кг), Анастасия Вязникова (63 кг), Марианна Попова (70 кг), Наталья Соколова (78+ кг).

По итогам первого дня лидерами по количеству первых мест стали спортсмены из Красноярского края и Кемеровской области – по три первых места, у представителей из Республики Бурятии, Саха (Якутия), Хабаровского края, Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Сахалинской области по одному.

Во второй день соревнований, 16 июня, спортсмены регионов России и других стран разыграли медали из драгоценных металлов. Копилка Красноярского края пополнилась 15 медалями: 4 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей. Золото соревнований завоевали Анна Пашина (52 кг), Софья Чистанова (57 кг), Ольга Артошина (78+ кг) и Руслан Алиев (73 кг). Серебряные медали получили Анастасия Кутерина (48 кг), Алина Золотова (52 кг), Дарина Кремер (63 кг) и Анастасия Плахова (78 кг). Бронза досталась Ангелине Калашниковой (57 кг), Анастасии Вязниковой (63 кг), Лейле Салимовой (78+ кг), Артюшу Мкртчяну (66 кг), Сергею Скоробогатову (81 кг), Паруйру Саакяну (100+ кг) и Анатолию Шохтину (100+ кг).

По итогам второго дня сборная Красноярского края стала лидером золотого медального зачета.

Для справки:

Владимир Гулидов был генеральным директором Красноярского завода цветных металлов с 1988 по 1999 годы, являлся почетным президентом Краевой федерации дзюдо, основателем спортивного клуба «Платина». В 1994 году Федерация дзюдо России поддержала предложение краевой федерации провести в Красноярске Международный турнир по дзюдо «Центр Азии». Начиная с 2000 года, после трагической гибели Владимира Гулидова «Центр Азии» стал турниром его памяти. С 2004 года соревнования носят статус всероссийских.