8 медалей мотогонщиков края на чемпионате и первенстве СФО

За звание чемпионов Сибири боролись спортсмены из Хакасии, Забайкальского края, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской областей и Красноярского края. Общее число участников составило 80 человек.
В первенстве СФО лидером медального зачета стал Красноярский край, на счету красноярских мотогонщиков пять призовых мест. В классе 50 см3 второе место занял Артем Григорьев, третье место у Кирилла Ярошенко. В классе 65 см3 победителем стал Всеволод Власов. Александр Войтович занял второе место в классе 85 см3. Третьим в классе 125 см3 стал Артем Ким.
Богатым на медали для Красноярского края стал и чемпионат СФО. Спортсмены региона завоевали три медали: серебро у Юрия Ярошенко и бронзовые медали у Ивана Гаврилова и Альберта Филлипова. Мотогонщики из Республики Хакасия привезут в Усть-Абакан два золота. В Томскую область отправятся одна золотая и одна серебряная медаль.
По итогам соревнований первые тройки спортсменов в каждом классе мотоциклов становятся участниками финала чемпионата России по мотокроссу 2019 года.
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