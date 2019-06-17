Сборная Омской области по регби-7 отобралась на финал Федеральной регбийной лиги

В Новокузнецке завершился второй тур чемпионата Сибирского федерального округа по регби-7. Турнир собрал 6 команд: сборная Омской области-1, сборная Омской области-2, «Буревестник» (Новокузнецк), СибГИУ (Новокузнецк), сборная Республики Хакасия и «Сибирь» (Новосибирск).
Омичи вновь успешно провели соревнования, одержав 4 победы в 5-ти матчах. Наша сборная переиграла «Буревестник» (21:7), а также Хакассию, «Сибирь» и «Омскую область-2» с одинаковым счетом 30:0, но уступила СибГИУ (12:14). Тем не менее, это не помешало первой дружине Омской области завоевать главный трофей второго тура.
Всего в чемпионате СФО запланировано 3 тура. Следующие встречи пройдут в Абакане. Кроме того, по итогам первых двух туров проходил отбор на финал Федеральной регбийной лиги, куда попали 3 лучшие команды Сибири. Теперь омичи будут усиленно готовиться к соревнованиям, которые состоятся в июле в Казани.
Напомним, что первый тур чемпионата СФО провели в апреле в Омске. Соревнования были организованы областной федерацией регби (руководитель – Тимофей Лебедев) при поддержке Министерствa спорта Омской области, Федерации регби России и Федеральной регбийной лиги. Первая команда Омской области, где были собраны студенты дневного отделения и выпускники СибГУФКа, также заняла 1-е место, в решающем поединке победив сборную Хакасии – 33:14.
Стоит отметить, что в прошлом году наша команда успешно выступила на всех трех этапах чемпионата СФО в Омске, Новокузнецке и Абакане, каждый раз становившись вторым призером. Таким образом, сборная и в общем зачете выиграла серебряные медали, показав самый высокий результат в истории омского регби. В нынешнем году команда Тимофея Лебедева и Владимира Ситдикова планировала улучшить показатели, и пока ей это удается.
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