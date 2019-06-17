В Челябинске отметили Всероссийский олимпийский день

16 июня в челябинском ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина прошел большой спортивный праздник – «Всероссийский олимпийский день», посвященный II Европейским играм в Минске и 125-летию создания Международного олимпийского комитета.

В торжественной церемонии открытия праздника приняли участие исполняющий обязанности заместителя министра спорта Челябинской области Виталий Якушев, а также временно исполняющий обязанности начальника Управления по ФКСиТ Челябинска Максим Клещевников.

- У нас спортивный регион, в котором успешно развивается как спорт высших достижений, так и массовый спорт, - отметил Виталий Якушев. – Приятно видеть, что на нашем празднике присутствует большое количество молодежи и детей. Желаю всем вам с пользой провести время, приобщиться к спортивному движению в регионе и не забывать уделять внимание своему здоровью через систематические занятия физической культурой и спортом.

Право открыть Всероссийский олимпийский день в Челябинске было доверено почетному гражданину города, участнику Олимпийских игр Леониду Мосееву. Приветствовали зрителей и известные южноуральские спортсмены – победители и призеры чемпионатов страны, Европы и мира. Среди них, например, чемпионки мира по тхэквондо и тайскому боксу Ольга Иванова и Вера Негодина, а также победитель чемпионата мира среди студентов по конькобежному спорту Елена Самкова. Удивил собравшихся своим ярким выступлением юный Семен Калистратов – чемпион мира по бодибилдингу, чемпион России по спортивной гимнастике и чемпион Челябинской области по шахматам. Разносторонний спортсмен вызвал взрыв аплодисментов после своего показательного выступления.

- Я впервые принимаю участие в подобном мероприятии, - говорит победитель Всероссийской универсиады по конькобежному спорту Елена Самкова. – Считаю, что такие праздники нужно проводить, дети должны приобщаться к спорту, знать историю Олимпийского движения.

Пришедшие на праздник зрители могли также принять участие в спортивном квесте, приняв участие в спортивных состязаниях, а также выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». На оборудованных площадках для гостей была подготовлена презентация спортивных школ. А завершили программу праздника легкоатлетические забеги «Олимпийская миля».