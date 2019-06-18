Определились призеры соревнований по велоспорту в рамках «Королевы спорта-2019» - Советский спорт
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18 июня 2019 10:20Омская область

Определились призеры соревнований по велоспорту в рамках «Королевы спорта-2019»

Победа в 17-й раз подряд досталась гонщикам Москаленского района.

Завершились финальные соревнования по велоспорту в зачет 49-го областного сельского спортивно-культурного праздника «Королева спорта – Русская Поляна-2019». В них приняли участие 14 команд из разных районов.

Сельские спортсмены соревновались в трех видах программы, которые проходили в разных местах. Пролог проводился на треке стадиона «Динамо». Здесь наилучшее время показал Иван Черненко из Павлоградского района (2.31,000). Вторым стал Константин Сагитулин из Любинского (2.35,100), третьим – Борис Ничипуренко из Москаленского (2.36,510).

Индивидуальная гонка проходила на автодороге к поселку Тулумбай Азовского района. На сей раз дистанцию 8 километров быстрее всех преодолел Борис Ничипуренко (время – 10.46). Серебряную медаль выиграл Игорь Боровиков из Омского района (10.55), бронзовую – Олег Жбанков из Павлоградского (11.03).

Наконец, групповая гонка проводилась на автодороге к Крутой горке. Здесь чемпионские амбиции снова продемонстрировал Иван Черненко из Павлоградского. Второе место занял Борис Ничипуренко, третье – Игорь Боровиков из Омского.

В командном зачете 17-й раз подряд победу на «Королеве спорта» одержала сборная Москаленского района во главе с мастером спорта международного класса Борисом Ничипуренко. Второе место занял коллектив Павлоградского района, третьими стали велогонщики Омского района. Также в десятку лучших попали команды Любинского, Одесского, Исилькульского, Тарского, Колосовского, Знаменского и Марьяновского районов.

Велоспорт стал девятым видом программы «Королевы спорта – Русская Поляна-2019», где были разыграны медали областной спартакиады. Параллельно определились призеры в футболе и соревнованиях спортивных семей. Далее лучших сельских спортсменов выявят еще в четырех вынесенных видах: спартакиаде школьников, конном спорте, лапте и мотокроссе.

Ранее призеры определились в дзюдо (в тройке – Одесский, Исилькульский и Тарский), шахматах (Тарский, Горьковский, Омский), женском баскетболе (Большереченский, Кормиловский, Калачинский), мужском баскетболе (Омский, Русско-Полянский, Калачинский), тяжелой атлетике (Тюкалинский, Тарский, Калачинский), пулевой стрельбе (Омский, Азовский, Большереченский), спартакиаде инвалидов (Калачинский, Нововаршавский, Омский) и военно-прикладном многоборье (Нижнеомский, Муромцевский, Саргатский).

Еще 9 видов спорта: гиревой спорт, легкая атлетика, волейбол (мужчины и женщины), городошный спорт, армрестлинг, полиатлон, греко-римская борьба, автотроеборье – пройдут непосредственно на «Королеве спорта» в Русской Поляне с 4 по 7 июля.

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