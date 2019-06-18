Ксения Кондратьева выполнила норматив «международника»

С 13 по 16 июня в конно-спортивном комплексе «Отрада» Московской области проходил этап Кубка Мира по конкуру, в котором приняли участие ведущие спортсмены из стран восточно-европейской лиги. Соревнования включены в официальный календарь Федерации конного спорта России (ФКСР) и Международной федерации конного спорта (FEI). Это один из трех, проводимых в нашей стране этапов Кубка Мира по конкуру.
Кульминацией турнира стал маршрут Grand Prix с высотой препятствий до 160 см, где 33 сильнейших спортсмена боролись за право участия в финале Кубка мира, который пройдет в Лас-Вегасе (США) в апреле 2020 года. Представительнице Омского областного центра конного спорта и современного пятиборья Ксении Кондратьевой на лошади по кличке Фандорин удалось войти в восьмерку сильнейших, а также выполнить норматив мастера спорта международного класса!
Ксении Кондратьевой 25 лет, и больше половины из них она занимается конным спортом. Сейчас она не только выступает сама, но и в качестве спортсмена-инструктора занимается с детьми и помогает в выращивании молодых лошадей. Ее гордость – Фандорин голштинской породы – вместе с хозяйкой уже 13 лет. И за это время оба выросли в настоящих чемпионов!
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