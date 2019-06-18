Восемь медалей чемпионата и первенства России по кросс-триатлону

Павел Андреев стал чемпионом России по кросс-триатлону пятый год подряд (2015-2019 годы). Павел приплыл в основной группе с небольшим отставанием от Ивана Васильева (Тюменская область), на велосипеде уехал в отрыв и с запасом в две с половиной минуты финишировал. Второе место занял Игорь Минченко (Татарстан), третье – Иван Васильев.

Еще один красноярец Артем Козловский выиграл категорию U23.

Светлана Чижикова на плавании отстала от ближайшей конкурентки, но на велосегменте сразу добрала, вырвалась вперед и со значимым преимуществом выиграла гонку среди девушек.

В гонке юниоров Сергей Келлер занял третье место, у старших юношей Тимур Солдатенко тоже стал третьим.

В младших юношах весь пьедестал занял Красноярский край: 1 место – Иван Зубов, 2 место – Платон Флегонтов, 3 место – Вадим Ушманкин. За первую позицию между одноклубниками развернулась ожесточенная борьба.