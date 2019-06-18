Серебряный дубль из итальянского Кальяри

…к сожалению, обе наши сборные уступили и остались с серебряными медалями. Наша мужская сборная уступила в финале украинцам со счётом 1:3, а женская итальянкам 0:3.
В составе сборных выступало сразу десять новосибирских спортсменов. Вице чемпионами чемпионата мира у мужчин стали Станислав Синельников, Павел Романцев, Дмитрий Калинин, Алексей Петроченко, Николай Доронин и Дмитрий Елизов, а у женщин Елена Харчевникова, Кристина Шевлякова, Мария Лавриненко и Юлия Елизова. Кроме того, мужскую команду тренирует наш тандем Василий Ковальчук – Станислав Горбатюк, а женскую ещё один новосибирец – Александр Сергеев.
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