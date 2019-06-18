Южноуральцы завоевали 14 медалей на Кубке губернатора Челябинской области по конному спорту

Руководство комплекса «Рифей» основательно подготовилось к организации юбилейных соревнований. Впервые Кубок губернатора был проведен на открытой площадке, а Федерация конного спорта России придала турниру статус Всероссийских соревнований. Принять участие в мероприятии в этом году приехали около 100 пар участников из Ханты-Мансийска, Новосибирска, Уфы, Орска, Красноярска, Самары, Екатеринбурга, Тюмени и, конечно, Челябинска. Главная цель всероссийского турнира по конкуру — это сохранение традиций.
- Мне довелось быть свидетелем того, как зарождался этот конно-спортивный комплекс, - говорит исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер. – Петр Иванович сделал очень многое для того, чтобы в регионе появился такой современный спортивный объект с развитой инфраструктурой. И приятно видеть, что в «Рифее» кипит спортивная жизнь, а сам комплекс решает не только спортивные, но и социальные задачи.
Впервые в рамках Кубка губернатора по конному спорту были проведены состязания в зрелищном и динамичном виде программы – конкур на мощность прыжка. Здесь победителем и обладателем денежного приза в 200 тысяч рублей стал Ильдар Ганиев из Екатеринбурга на лошади Мистер Нью Зирокко, взяв высоту 170 см.
Соревнования шли три дня, так как включали разные виды программы. Турнир состоял из нескольких маршрутов и все они отличались по высоте, сложности, квалификации, количеству препятствий. На счету южноуральских всадников 14 медалей, в том числе 6 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых медалей. Спортсмены ОБУ ЦСП КСК «Рифей» положили в общую копилку три награды. На маршруте 100 см Алиса Кадникова на лошади по кличке Сибай стала обладательницей золота. Серебро на этой же дистанции взяла Екатерина Шишкина на лошади по кличке Шанс. На маршруте 120 см бронзовым призёром стала София Исмаилова на лошади по кличке Завет.
Главную награду турнира – Кубок Губернатора завоевал представитель Екатеринбурга Ильдар Ганиев на лошади Мистер Нью Зирокко. Всероссийские соревнования в «Рифее» продолжаются. 21-23 июня на открытом манеже будут разыграны награды Кубка Губернатора по выездке.
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