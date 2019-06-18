Южноуральцы завоевали 14 медалей на Кубке губернатора Челябинской области по конному спорту - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 июня 2019 10:23Челябинская область

Южноуральцы завоевали 14 медалей на Кубке губернатора Челябинской области по конному спорту

В конно-спортивном комплексе «Рифей» завершились Всероссийские соревнования по конкуру – «Кубок губернатора Челябинской области памяти П. И. Сумина». Ежегодные состязания проводились в 10-й раз и впервые прошли на открытой площадке.

Руководство комплекса «Рифей» основательно подготовилось к организации юбилейных соревнований. Впервые Кубок губернатора был проведен на открытой площадке, а Федерация конного спорта России придала турниру статус Всероссийских соревнований. Принять участие в мероприятии в этом году приехали около 100 пар участников из Ханты-Мансийска, Новосибирска, Уфы, Орска, Красноярска, Самары, Екатеринбурга, Тюмени и, конечно, Челябинска. Главная цель всероссийского турнира по конкуру — это сохранение традиций.
- Мне довелось быть свидетелем того, как зарождался этот конно-спортивный комплекс, - говорит исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер. – Петр Иванович сделал очень многое для того, чтобы в регионе появился такой современный спортивный объект с развитой инфраструктурой. И приятно видеть, что в «Рифее» кипит спортивная жизнь, а сам комплекс решает не только спортивные, но и социальные задачи.

Впервые в рамках Кубка губернатора по конному спорту были проведены состязания в зрелищном и динамичном виде программы – конкур на мощность прыжка. Здесь победителем и обладателем денежного приза в 200 тысяч рублей стал Ильдар Ганиев из Екатеринбурга на лошади Мистер Нью Зирокко, взяв высоту 170 см.

Соревнования шли три дня, так как включали разные виды программы. Турнир состоял из нескольких маршрутов и все они отличались по высоте, сложности, квалификации, количеству препятствий. На счету южноуральских всадников 14 медалей, в том числе 6 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых медалей. Спортсмены ОБУ ЦСП КСК «Рифей» положили в общую копилку три награды. На маршруте 100 см Алиса Кадникова на лошади по кличке Сибай стала обладательницей золота. Серебро на этой же дистанции взяла Екатерина Шишкина на лошади по кличке Шанс. На маршруте 120 см бронзовым призёром стала София Исмаилова на лошади по кличке Завет.

Главную награду турнира – Кубок Губернатора завоевал представитель Екатеринбурга Ильдар Ганиев на лошади Мистер Нью Зирокко. Всероссийские соревнования в «Рифее» продолжаются. 21-23 июня на открытом манеже будут разыграны награды Кубка Губернатора по выездке.

16/06 05:59Футбол
Барриос круче Паредеса! У Аргентины почти не было шансов против КолумбииКоманда двух Лионелей – Месси и нового главного тренера Скалони – стартовала на 46-м Кубке Америки с поражения от колумбийцев  
13/06 20:30Хоккей
Кубок Стэнли в «Бостоне» проиграл один человек. Гнусное предательство!Седьмой матч финала Кубка Стэнли я честно проспал. Утром начал смотреть хайлайты и на второй шайбе «Сент-Луиса» выпал в осадок. Такого гнусного предательства своей команды я не видел никогда!
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
17/06 11:45Футбол
«Он мог утопить людей в болоте». Илье Цымбаларю – 50, и он с намиЧитайте новую запись в нашем уникальном блоге болельщика. Сегодня – день рождения Ильи Цымбаларя. Ему могло бы исполниться 50 лет.
14/06 09:00Хоккей
Почему НХЛ – лучшая лига мира. Колонка Виталия СлавинаВ НХЛ опять новый чемпион. Применительно к североамериканской лиге именно это меня потрясает больше всего. Не забудем и о том, что Новый год «Сент-Луис» встретил… на последнем месте в общей таблице.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
17/06 12:30Хоккей
«Локомотив» подписал контракт со Свитовым. Это правильно, он очень нужен ЯрославлюСвитов будет заниматься воспитанием молодежи.
16/06 10:41ММА
Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники.
17/06 16:00Футбол
Шок на Кубке Америки: Катар может не пустить Месси в плей-оффСегодня рано утром в Бразилии завершился первый тур групповой стадии главного южноамериканского футбольного соревнования. А накануне на Кубке Америки сенсационно дебютировала сборная Катара.
16/06 02:55Бокс
Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.
16/06 16:08Футбол
Станислав Черчесов: Только свободные люди способны проявить себяПредисловие к мемуарам Златко Далича о ЧМ-2018 написал обыгранный им в четвертьфинале оппонент. Он тоже участвовал в презентации книги, и вот какими воспоминаниями и наблюдениями поделился.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
13/06 17:00Хоккей
1 января «Сент-Луис» был последним в регулярке. Ошеломительные цифры победыОбладатель Кубка Стэнли в цифрах.
10/06 12:02ММА
Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
13/06 13:45ММА
Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.
16/06 01:43Футбол
Глушаков так ничего и не понял. Странное прощание капитана со «Спартаком»Главный редактор «Советского спорта» недоумевает от того, что капитан красно-белого клуба после стольких попыток так и не нашел нужных и правильных слов.
15/06 07:00Хоккей
Рассказ о Максиме Соколове – вратаре республики. Он был очень крутМы всем сердцем разделяем горе, которое пришло в семью Максима Соколова. И нам очень хочется его поддержать. Мы вспомнили, каким крутым вратарем он был. Его любила вся страна.
13/06 16:30Хоккей
Без Тарасенко и Барбашева не было бы победы. Каков вклад наших в триумф «Сент-Луиса»Спойлер: российские нападающие – на ключевых ролях в своей команде.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
17/06 13:00Футбол
Нижний пережил матч сборной, Лунев – дебошир, а Новосельцеву нужны только деньги. Анонс «ССФ»Во вторник, 18 июня появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.
18/06 07:11Хоккей
Письма, скандалы, ни одной победы над призерами. Всё о последней победе ЦСКА в чемпионате СССРЧемпионат СССР-1988/89 подвел черту гегемонии ЦСКА, которая растянулась на 13 лет. Почему-то ту команду Виктора Тихонова считают едва ли не сильнейшей за все годы его работы. На самом же деле это отнюдь не так. К тому времени красно-синий корабль изрядно накренился, и лишь нестабильность соперников не позволила ему затонуть.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
08/06 19:24Теннис
Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос»Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
Новости
10:58 Футбол Терри может стать главным тренером «Дерби Каунти» вместо Лэмпарда
10:39 Бокс Энтони Джошуа: Хотел бы снова драться с легкими оппонентами
10:30 Баскетбол «Голден Стэйт» выкупил полосу в газете и поздравил «Торонто» с победой
10:26 Хоккей Ян Коварж перешел в швейцарский «Цуга»
10:13 Футбол Рэшфорд продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»
10:04 Баскетбол Во время чемпионского парада в Торонто раздались выстрелы (видео)
09:40 Баскетбол Хайнс подпишет с ЦСКА новый контракт на два года
09:21 Футбол «Уфа» отправилась на сбор в Австрию
09:19 Футбол Виктория Лопырева: Сборная России еще не раз нас приятно удивит
08:31 Футбол «Манчестер Юнайтед» предлагает новый контракт Погба
08:23 Футбол Виктория Лопырева: Все руководство ФИФА поздравило меня с рождением сына
08:15 Баскетбол Димитрис Итудис: Я большой поклонник сборной России
07:26 Футбол Ямайка обыграла Гондурас на Золотом кубке КОНКАКАФ
07:20 Баскетбол Уиггинс сыграет за Канаду на чемпионате мира
07:16 Хоккей «Виннипег» обменял Трубу в «Рейнджерс»
06:35 Футбол Радамель Фалькао: «Если Месси забивает, обязательно скажут: «Почему он не забил два»
06:29 Футбол Ивица Олич: Назначение Игнашевича - отличное решение «Торпедо»
06:25 Футбол Сборная Чили разгромила Японию на Кубке Америки
01:36 Футбол Зинченко побывал в Москве (фото)
01:25 Футбол Воспитанник «ПСЖ» прошел медосмотр в «Спартаке»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика