В Министерстве спорта РТ прошло награждение победителей Спартакиады вузов

В торжественной церемонии награждения прияли участие заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, министр спорта РТ Владимир Леонов, первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов, заместитель министра спорта РТ Айрат Ахмеров, председатель РМОО МФСО «Буревестник» РТ Эмир Харисов, ректоры и представители вузов РТ.

От лица Правительства Республики Татарстан участников мероприятия поприветствовала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева:

«Искренне рада поздравить всех руководителей и сотрудников образовательных учреждений! Всегда горжусь вами и с уважением отношусь к вашему преподавательскому труду. Желаю вам здоровья и всех благ, ведь мы с вами делаем огромную работу – развиваем сферу физической культуры и спорта, продвигаем не только государственные, но и частные проекты. Поэтому новых побед и свершений!» - сказала Лейла Ренатовна.

Министр спорта РТ Владимир Леонов отметил, что Татарстан занимает всегда передовые места на студенческих соревнованиях:

«Мы с вами динамично развиваемся, подрастаем, увеличивается количество студентов, занимающихся спортом и спортивных лиг, развивается инфраструктура. Благодарю ректорат и руководителей вузов, за то, что наша республика берет пальму первенства на студенческих соревнованиях. У нас с вами самое спортивное студенчество и даже сами ректоры показывают на своем примере, как важно заниматься спортом на наших массовых забегах и заплывах. Мы со своей стороны также стараемся помочь, поддержать и стимулировать студенческий спорт. Мы счастливые относительно всей страны в плане инфраструктуры, где мы проводим огромное количество соревнований. Хочу вам сказать, чтобы вы не останавливались на достигнутом, а шли только вперед!» - заключил Владимир Александрович.

В этом году Спартакиада образовательных организаций высшего образования Республики Татарстан прошла по 32 видам спорта и включила в себя 36 видов программы. Количество участников составило более 7 500 студентов.

Начиная с 2010 года при поддержке Правительства Республики Татарстан в республике стали создаваться студенческие спортивные лиги. На сегодняшний день созданы студенческие лиги по 9 видам спорта: футбол, хоккей с шайбой, волейбол, баскетбол, регби-7, гандбол. Ежегодно вузы награждаются сертификатами на приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы по 6-ти видам спорта с 1 по 5 места с общим призовым фондом 8 775, 00 тыс. рублей.

Соревнования Спартакиады вузов РТ проводятся в течение учебного года в двух группах: 1-я группа вузов (крупные вузы – свыше 3 000 студентов очной формы обучения), 2-я группа вузов (вузы, менее 3 000 студентов очной формы обучения). Благодаря условиям, созданным для студентов, стало возможным достижение высоких спортивных результатов нашими спортсменами на всероссийских и международных соревнованиях, среди которых Всемирная зимняя Универсиаде в Красноярске. В состав сборной России вошли 25 человек из Татарстана, которые выступили в лыжных гонках, сноуборде, фигурном катании, хоккее с шайбой и хоккее с мячом. Медали были завоеваны во всех этих видах программы.

По итогам Спартакиады вузов в 2018/2019 учебном году победители и призёры определились следующим образом:

1 группа:

Абсолютный чемпион – Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма (Профильный вуз, приняли участие в 34 видах спорта, в 24 видах спорта завоевали первые места, общий призовой фонд в спортивных лигах составляет 1 090 тыс. руб.);

1 место – Казанский государственный архитектурно-строительный университет (приняли участие в 31 видах спорта, в 7 видах завоевали первые места, общий призовой фонд в спортивных лигах составляет 230 тыс. руб.);

2 место – Казанский (Приволжский) федеральный университет (приняли участие в 35 видах спорта, в 4 видах завоевали первые места, общий призовой фонд в спортивных лигах составляет 800 тыс. руб.);

3 место – Казанский государственный энергетический университет (приняли участие в 33 видах программы, из них одно первое место, общий призовой фонд в спортивных лигах составляет 620 тыс. руб.).

2 группа:

1 место – Казанский государственный аграрный университет (приняли участие в 27 видах спорта, в 11 видах завоевали первые места, общий призовой фонд в спортивных лигах составляет 760 тыс. руб.);

2 место – Казанский инновационный университет им. В.Г.Тимирясова (приняли участие в 20 видах спорта, в 6 видах завоевали первые места, общий призовой фонд в спортивных лигах составляет 580 тыс. руб.);

3 место – Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана (приняли участие в 28 видах спорта, в 4 видах завоевали первые места, общий призовой фонд в спортивных лигах составляет 110 тыс. руб.).