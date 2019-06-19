Японские боксеры сразятся с островными спортсменами

На ринг выйдет 20 лучших спортсменов двух регионов. Японские спортсмены приедут в островной регион в рамках матчевой встречи уже в третий раз. Островные боксеры также бывали в Стране восходящего солнца. В этот раз в боях поучаствуют юноши, юниоры, мужчины, а также девушки. Сахалинскую сторону представят боксеры из Томари, Невельска, Долинска, Корсакова и Южно-Сахалинска. Спортсмены сразятся в весовых категориях от 52 до 75 кг. Международная встреча состоится в спортивной школе по греко- римской борьбе (ул. Максима Горького, 7/1). Начало в 13:00. Вход свободный.
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