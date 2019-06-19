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19 июня 2019 12:36Омская область

Омские гимнастки снова в «золоте»!

Наши спортсменки выиграли 5 медалей высшей пробы во второй день соревнований на Российско-Китайских летних молодежных играх.

Напомним, что VIII Российско-Китайские летние молодежные игры проходят в эти дни в Самаре. Спортсмены состязаются в 8-ми видах спорта: художественной гимнастике, плавании, велоспорте-шоссе, женском гандболе, пляжном волейболе, тхэквондо, футболе и бадминтоне. Всего в стартах участвуют 247 спортсменов в возрасте до 19-ти лет.

Соревнования по художественной гимнастике проходят в спорткомплексе «Грация». В состав российской сборной входят гимнастки из Москвы, Московской, Омской, Нижегородской, Ростовской, Белгородской и других областей. Вчера, 18 мая, спортсменки разыграли награды в отдельных видах.

В личных упражнениях вновь не было равных нашей Анастасии Симаковой. Омская гимнастка, которая тренируется под руководством Елены Арайс и Марины Дрозд, стала сильнейшей в трех финалах – с булавами, мячом и скакалкой. Еще одну медаль – бронзовую – Настя завоевала в упражнении с лентой.

Дважды поднимались на высшую ступень пьедестала гимнастки из сборной Омской области. Диана Даймухаметова, Диана Зиновьева, Ольга Изотова, Ксения Родькина, Диана Шарапова и София Шарыгина были недосягаемы для соперниц и в упражнении с пятью обручами, и с пятью лентами! Их тренируют Елена Арайс и Оксана Курганская.
Соревнования у спортсменок завершены и теперь наших граций ждет культурная программа и путешествие по Волге на теплоходе.

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