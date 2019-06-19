XXX Всероссийский олимпийский день шагает по стране

Центральный старт праздника состоялся 16 июня в Москве на территории олимпийского комплекса «Лужники». В этом году праздник приурочен к 125-летию международного олимпийского движения. В Красноярском крае празднование Олимпийского дня пройдет в течение двух недель. К акции уже присоединись жители 9 городов края – Ачинска, Дивногорска, Назарово, Минусинска, Канска, Железногорска, а также северных городов края Норильска, Игарки и Дудинки. Участниками и гостями праздника уже стали более 2000 жителей региона. Центральной площадкой праздника в крае станет Красноярск. В течение двух дней, 29 и 30 июня, на острове Татышев развернутся локации юбилейного Олимпийского дня. Лозунг праздника 2019 года посвящен II Европейским играм в Минске: «Из нашей зимы в европейское лето: Красноярск - Минск». Организаторы праздника в городах края приглашали жителей стать участниками спортивных мероприятий, соревнований для разных возрастных групп и возможностей здоровья по легкой атлетике, керлингу, футболу, стритболу, волейболу, теннису, парусному и гиревому спорту. Самые активные стали участниками семейных квестов, попробовали свои силы в выполнении испытаний комплекса ГТО и пробежали олимпийскую милю. Например, в западных городах края – Ачинске и Назарово – состоялись первенство спортивной школы им. Г.М. Мельниковой среди юношей и девушек (г. Ачинск), чемпионат города по легкой атлетике и кубок города по мини-футболу (г. Назарово). Восточные города – Железногорск и Канск – провели турнир по футболу 8х8 и соревнования по парусному спорту (г. Железногорск), а также олимпийский забег и турнир по пляжному волейболу (г. Канск). В Дивногорске был организован семейный квест и соревнования по напольному керлингу среди семей, воспитывающих особенных детей. В Минусинске гости фестиваля соревновались в стритболе и армрестлинге. Северные территории края также присоединились к Всероссийской акции. В Игарке все желающие могли сыграть в настольный теннис и дартс. Норильчане стали зрителями показательных выступлений по фехтованию и мастер-класса по греко-римской борьбе. Кроме того, традиционно Олимпийский день празднуют в рамках каждой смены в профильных летних оздоровительных лагерях – «Факел» в Подгорном и «Родничок» в Красноярске. Завтра, 20 июня в 10.30, в лагере «Родничок» воспитанники краевых спортивных школ по художественной гимнастике и санным видам спорта станут участниками Олимпийского дня. Ребят ждет эстафета, встречи с олимпийцами края, автограф-сессия, выступления творческих коллективов и многое другое. Гостями праздника станут участник четырех зимних Олимпийских игр (1998, 2002, 2006, 2010) по бобслею Евгений Попов, участник двух зимних Олимпийских игр (2006, 2010) по бобслею Роман Орешников, участник зимних Олимпийских игр (2002) по лыжным гонкам Николай Большаков и участник Олимпийских игр по плаванию (2000, 2004) Алексей Ковригин. В «Факеле» Олимпийский день пройдет 23 июня. Для участников смены пройдет пресс-конференция с титулованными спортсменами, соревнования по пятиборью, а также торжественная линейка.