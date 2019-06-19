Сахалинские кендоисты выступили на соревнованиях в Корее - Советский спорт
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19 июня 2019 12:39Сахалинская область

Сахалинские кендоисты выступили на соревнованиях в Корее

Шестые открытые международные соревнования по кендо Namwon Open 2019 состоялись в корейском городе Намвон.

Они собрали свыше 1000 спортсменов и 400 команд из 14 стран Мира. Россию на этих соревнованиях представили 18 сахалинских спортсменов из Южно-Сахалинска и Корсакова. В командных поединках в категории senior elementary school 9-11 лет сахалинцы добрались до 1/4 финала и в борьбе за выход в полуфинал уступили корейской команде, заняв 4 почетное место. - Выступление команды в этой категории можно считать успешным, поскольку это второе участие в соревнованиях подобного уровня и спортсмены продемонстрировали хороший рост. Нужно также учитывать, что мы соревновались трое против пяти с заведомо двумя поражениями. Будем готовиться к участию в этих соревнованиях в следующем году с улучшением результата, - прокомментировал тренер команды Вадим Полицинский. Дебютантами международных соревнований сахалинских спортсменов в категории middle school men team 12-14 лет, которые в первом же круге встретились с победителями - корейской командой из Сеула. Команды в категории middle school и high school women team также в самом начале встретились с более сильными соперницами и выбыли из борьбы за медали в первом круге. Кроме этого, за день до старта соревнований островная команда встретилась с главой администрации города Намвон Ли Хван Чжу. Сахалинцам показали презентацию города, пожелали успешного выступления и выразили надежду, что участие команды станет традиционным. В завершение встречи стороны обменялись символическими презентами. Затем для наших спортсменов устроили обзорную экскурсию по городу.

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