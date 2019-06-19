В поселке Тимирязевский в сентябре откроют новый спортивный комплекс

Идея строительства современного спорткомплекса появилась у местных руководителей еще в 2012 году. Однако воплотить ее в реальность удалось только сейчас. Из федерального и областного бюджета были выделены средства на сумму 37 млн рублей (25 млн и 13 млн рублей соответственно). На площади в 1 га сейчас ведутся строительные работы, а уже к началу учебного года объект планируется сдать в эксплуатацию.

- Импонирует то, что в поселке Тимирязевский нашлись инициативные люди, которые сделали очень многое для того, чтобы такой спортивный объект у них появился, - говорит исполняющий обязанности министра спорта Челябинской области Леонид Одер. – Не случайно, что новый ФОК открытого типа появится именно в поселке Тимирязевский. Здесь развитая инфраструктура, функционируют спортивные секции, ведется активная работа по привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом.

На спортивном объекте будут расположены поле для мини-футбола размерами 20х40 м (в зимний период времени оно будет переоборудовано в хоккейную коробку), а также беговые легкоатлетические дорожки, площадки для воркаута, баскетбола и волейбола, а также раздевалки и зрительские трибуны на 400 посадочных мест с козырьком.

- Спортивный комплекс удобно расположен, - рассказывает глава Тимирязевского сельского поселения Владимир Горев. – Рядом с ним находятся два детских дошкольных учреждения, средняя общеобразовательная школа, музыкальная школа и Дом культуры. Не сомневаюсь, что этот объект будет пользоваться популярностью и здесь будет кипеть спортивная жизнь.

Добавим, что до конца 2019 года на территории Челябинской области будут открыты и реконструированы еще 10 спортивных стадионов – в Сосновском районе на базе конно-спортивного комплекса «Рифей», Снежинске, Чесме, Фершемпенуазе, с. Октябрьское, п. Фершемпенуаз и Зауральский, а также заменено футбольное покрытие на стадионах «Центральный» и «Сигнал» в Челябинске.