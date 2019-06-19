Кубанский теннисист – победитель национального первенства

По итогам соревнований в активе кубанцев три награды – «золото» и две «бронзы». Отличились представители Сочи Данил Спасибо и Елена Корокозиди.

Стоит отметить, что Спасибо стал первым в парном разряде в дуэте с тольяттинцем Павлом Вербиным и третьим в миксте, где его партнёршей стала Мария Крупенина из Балашихи.

Корокозиди отметилась «бронзой» в парном разряде вместе с Динарой Аллояровой из Энгельса.