Кубанский теннисист – победитель национального первенства

По итогам соревнований в активе кубанцев три награды – «золото» и две «бронзы». Отличились представители Сочи Данил Спасибо и Елена Корокозиди.
Стоит отметить, что Спасибо стал первым в парном разряде в дуэте с тольяттинцем Павлом Вербиным и третьим в миксте, где его партнёршей стала Мария Крупенина из Балашихи.
Корокозиди отметилась «бронзой» в парном разряде вместе с Динарой Аллояровой из Энгельса.
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