Кубанский теннисист – победитель национального первенства - Советский спорт
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19 июня 2019 12:41Краснодарский край

Кубанский теннисист – победитель национального первенства

  В Москве на кортах Национального теннисного центра завершилось юниорское первенство России. За награды боролись спортсмены в возрасте до 19 лет. Краснодарский край командировал в столицу шесть теннисистов. /data/sovsport/upload/2019-06/19/image-6586-1560937250.png

По итогам соревнований в активе кубанцев три награды – «золото» и две «бронзы». Отличились представители Сочи Данил Спасибо и Елена Корокозиди.

Стоит отметить, что Спасибо стал первым в парном разряде в дуэте с тольяттинцем Павлом Вербиным и третьим в миксте, где его партнёршей стала Мария Крупенина из Балашихи.

Корокозиди отметилась «бронзой» в парном разряде вместе с Динарой Аллояровой из Энгельса.

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