Красноярские спортсмены примут участие во вторых Европейских играх в Минске - Советский спорт
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19 июня 2019 12:42Красноярский край

Красноярские спортсмены примут участие во вторых Европейских играх в Минске

С 21 по 30 июня в Минске (Беларусь) состоятся II Европейские игры 2019 года.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 4000 спортсменов и 2500 официальных лиц из 50 стран Европы. Они разыграют 201 комплект наград. В программу Игр включены олимпийские и неолимпийские виды спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, спортивная борьба, спортивная и художественная гимнастика, дзюдо, велоспорт (трек и шоссе), настольный теннис, легкая атлетика, прыжки на батуте, пулевая и стендовая стрельба, стрельба из лука, каратэ, акробатика, аэробика, пляжный футбол и самбо. Соревнования по девяти видам спорта (стрельба из лука, легкая атлетика, бадминтон, бокс, велоспорт, дзюдо, каратэ, стрельба, настольный теннис) являются отборочными на XXXII Олимпиаду 2020 года в Токио (Япония). При этом прямой отбор на Олимпиаду-2020 предусмотрен в стрельбе из лука, каратэ, стрельбе и настольном теннисе. Российские спортсмены для участия во II Европейских играх завоевали лицензии во всех видах спорта предусмотренных программой минских Игр. В состав сборной России включены 223 спортсмена, из них три спортсмена Красноярского края: представители Академии летних видов спорта – Артем Макаренко и Тимофей Чалый (оба – легкая атлетика) и спортсменка Академии биатлона Юлия Зыкова (пулевая стрельба). Артем Макаренко выступит в дисциплине 100 метров с барьерами, Тимофей Чалый – в смешанной эстафете 4×400 м, Юлия Зыкова – в стрельбе из мелкокалиберной винтовки. Программа легкоатлетического турнира: 23 июня — квалификационный раунд; 25 июня — четвертьфиналы; 26 июня — полуфиналы; 28 июня — финал. Программа по пулевой стрельбе: 25 июня — квалификация и финалы по стрельбе из положения «лежа» из малокалиберной винтовки (50 м, смешанная команда); 27 июня — квалификация и финалы по стрельбе из малокалиберной винтовки (50 м, стрельба из трех положений, женщины).

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