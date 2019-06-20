Новосибирский саблист Вениамин Решетников принес России первое золото Европы - Советский спорт
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20 июня 2019 15:37Новосибирская область

Новосибирский саблист Вениамин Решетников принес России первое золото Европы

17 июня в немецком городе Дюсельдорфе стартовал чемпионат Европы по фехтованию.

Вчера лучшие мушкетёры континента завершили выяснения отношений в личных турнирах. Медали разыграли женщины-шпажистки и мужчины саблисты.

К сожалению, в соревнованиях шпажисток мы остались без медалей, а вот саблисты преподнесли настоящий сюрприз – в главном поединке встретились москвич Камиль Ибрагимов и новосибирец Вениамин Решетников. В полуфиналах наши фехтовальщики обыграли грузина Сандро Базадзе и немца Макса Хартунга соответственно.

В финале борьбы не получилось. Сибиряк оказался на голову сильнее москвича и выиграл титульный поединок с разгромным счётом 15:7. Хотя, по собственному признанию чемпиона, встречи с соотечественниками для него не самый сильный конёк. Вот что рассказал Вениамин Решетников в небольшом интервью порталу «Спорт-Экспресс»:

– Русский финал всегда был эмоционально сложен для меня, ещё когда я фехтовал против Ковалёва, Якименко. Но мы приехали сюда за командным золотом – это самое главное, мы должны максимально выложиться, поэтому надо забыть о победе как можно скорее. В нашем виде спорта решающее значение играет эмоциональная составляющая, если грамотно подойти, можно бороться за медали. На этом чемпионате было много непредсказуемого, например, олимпийский чемпион 2004 года Альдо Монтана сначала выиграл у румына Дольничану, а потом проиграл чемпиону Игр-2012 Арону Силадьи. В нашем случае, думаю, результат дала хорошая работа, проделанная на сборе перед турниром.

Золото новосибирского саблиста стало первым для всей сборной России на этом континентальном форуме. И единственным в личных турнирах. Теперь фехтовальщикам предстоит разыграть шесть комплектов медалей в командных соревнованиях.

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