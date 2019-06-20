Полина Мухгалеева – серебряный призер этапа Кубка мира по гребному слалому

На олимпийском канале Ли Вэлли в Лондоне в составе сборной команды России выступала спортсменка Академии летних видов спорта Полина Мухгалеева.
В экстремальном спуске на байдарках (еxtreme сanoe slalom) Полина выиграла серебряную медаль. Первой стала башкирская спортсменка Алсу Миназова, третьей – американка Эшли Ни. Новый, экстремальный, класс очень зрелищен, интересен и непредсказуем, но пока не является олимпийской дисциплиной.
В олимпийском классе каноэ-одиночек (WC1) Полина не смогла пробиться в финал и в итоге заняла 15 место.
Сразу после Кубка мира в Лондоне российская команда переехала в Ноттингем, где продолжит тренировочные сборы до 24 июня.
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