Валерий Спиридович получил звание заслуженного работника физической культуры

Президенту спортивно-культурного центра «Авангард» Валерию Спиридовичу присвоили почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Омской области». Распоряжение № 39-р было подписано Губернатором Александром Бурковым 13 июня. В нем говорится, что почетное звание присвоено «за заслуги перед Омской областью в развитии физической культуры и спорта, совершенствовании системы подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса».

Президентом спортивно-культурного центра олимпийской подготовки «Авангард» Валерий Павлович был избран в 2005 году, сообщает пресс-центр СКЦ. Продолжая традиции, заложенные предшественником Валерием Пшеничниковым, руководитель спортивного клуба сделал многое, чтобы организация не только работала стабильно, но и развивалась на перспективу.

За полтора десятилетия в «Авангарде» провели реконструкцию плавательного бассейна и его капитальный ремонт. На стадионе уложены искусственное футбольное покрытие и современная легкоатлетическая дорожка, которая является лучшей в Омске и одной из лучших за Уралом, отремонтирована трибуна для зрителей.

Реконструкция была проведена и в большом спортивном зале, который соответствует всем требованиям регламентов чемпионатов России по игровым видам спорта для высших лиг. Сейчас в зале «Авангарда» проводят домашние матчи чемпионатов страны по баскетболу и гандболу омские команды «Нефтяник» и «Скиф». Здесь же проходят и различные всероссийские, региональные и областные турниры по дзюдо, рукопашному бою, кикбоксингу, художественной гимнастике и другим видам спорта.