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20 июня 2019 15:56Омская область

Спортивные семьи разыграли медали

Сельские спортсмены со своими детьми соревновались в четырех видах спорта.

В Азово завершились соревнования среди спортивных семей в зачет 49-го областного сельского спортивно-культурного праздника «Королева спорта – Русская Поляна-2019». Этот вид программы по-прежнему остается одним из самых массовых на спартакиаде – нынче за награды боролись семьи из 28-ми районов Омской области.

Традиционно с 2013 года турнир проводится в четырех категориях: среди семей с мальчиками и девочками 12-13 лет и 11 лет и младше. Самые спортивные семьи муниципальных районов соревновались в дартсе, настольном теннисе, шашках и легкоатлетической эстафете.

По итогам каждого вида семьи получали места и по сумме всех определяли лучшего. У кого количество мест оказывалось меньше, тот становился чемпионом. В итоге лучшими командами 2019 года стали семьи Берковских (Таврический район, мальчики 11 лет и младше), Люхман (Русско-Полянский район, мальчики 12-13 лет), Холод (Одесский район, девочки 11 лет и младше) и Мякишевых (Калачинский район, мальчики 12-13 лет). Особо стоит отметить семью Берковских, которая одержала три промежуточные победы. У остальных чемпионов по две победы в отдельных видах.

Серебряные награды соревнований завоевали семьи Жеребцовых (Муромцевский), Волковых (Шербакульский), Артемьевых (Полтавский) и Григорьевых (Тарский) соответственно. «Бронза» досталась Чернышовым (Омский), Бусс (Саргатский), Скребатун (Тевризский) и Тетеревым (Колосовский).

Соревнования спортивных семей стали 11-м видом программы «Королевы спорта – Русская Поляна-2019», где были разыграны медали областной спартакиады. Далее лучших сельских спортсменов определят еще в 4-х вынесенных видах: спартакиаде школьников, конном спорте, лапте и мотокроссе.

Ранее призеров выявили в дзюдо (в тройке – Одесский, Исилькульский и Тарский), шахматах (Тарский, Горьковский, Омский), женском баскетболе (Большереченский, Кормиловский, Калачинский), мужском баскетболе (Омский, Русско-Полянский, Калачинский), тяжелой атлетике (Тюкалинский, Тарский, Калачинский), пулевой стрельбе (Омский, Азовский, Большереченский), спартакиаде инвалидов (Калачинский, Нововаршавский, Омский), военно-прикладном многоборье (Нижнеомский, Муромцевский, Саргатский), велоспорте (Москаленский, Павлоградский, Омский) и футболе (Таврический, Азовский, Омский).

Еще 9 видов спорта: гиревой спорт, легкая атлетика, волейбол (мужчины и женщины), городошный спорт, армрестлинг, полиатлон, греко-римская борьба, автотроеборье – пройдут непосредственно на «Королеве спорта» в Русской Поляне с 4 по 7 июля.

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