Регбисты «Енисей-СТМ» будут сражаться за Кубок Вызова - Советский спорт
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20 июня 2019 16:00Красноярский край

Регбисты «Енисей-СТМ» будут сражаться за Кубок Вызова

19 июня в швейцарской Лозанне прошла жеребьевка на Кубок Вызова 2019/20 – пятый розыгрыш для регбийного клуба «Енисей-СТМ».

В группу «А» из четырех клубов, кроме нашего, попали французский «Кастр Олимпик», английский «Вустер Уорриорз» и валлийский «Драгонс». Последние два соперника хорошо знакомы болельщикам «Енисей-СТМ». В сезоне 2016/17 «Сибирская тяжелая машина» обыгрывала в домашних матчах группового этапа эти команды – англичан 19:12, валлийцев 38:18.

Главный тренер «Енисей-СТМ» Александр Первухин прокомментировал итоги жеребьевки: «На протяжении всех пяти наших евросезонов жеребьевки проходят почти одинаково. Есть две группы, в которых шансов мало совсем. И три группы, попадание в которые дает шансы на набор очков. При должной подготовке, при должном составе. В этот раз мы опять попали в такую группу. Да, соперники очень сильные – пусть и не лидеры своих чемпионатов. Но это команды из трех элитных первенств, а в них определенно не может быть слабых. «Кастр» – серьезный, хороший клуб, в чем-то сопоставимый с «Ла Рошелью». «Вустер» – нам знаком, но сравнивать его с образцом 2016 года не нужно. С «Ньюпортом» мы уже дважды встречались. Но опять же... В Европе клубы ежегодно меняются. И как они подготовятся к следующему розыгрышу? Какие у них будут бюджеты, игроки? В любом случае, жребий оцениваю нормально».

Уже сейчас определены игровые уик-энды, подробное расписание будет известно в середине августа. Регбийный клуб разыграет путевки среди болельщиков на выездные матчи. Подробные условия на сайте www.enisei-stm.ru.

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