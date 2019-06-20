Юные гребцы вошли в сборную Приморья - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 июня 2019 16:02Приморский край

Юные гребцы вошли в сборную Приморья

Об этом сообщает пресс-служба Администрации Приморского края.

Первенство Дальневосточного федерального округа по гребле на байдарках и каноэ состоялось в поселке Лозовом Партизанского городского округа. На акватории озера Теплого состязались гребцы от 12 до 18 лет из Владивостока, Партизанска, Лучегорска, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре.

Как сообщили в департаменте физической культуры и спорта Приморского края, дальневосточные соревнования среди юных гребцов проводились в Лозовом впервые. Для участников эти старты являлись отбором на финал летней Спартакиады учащихся России и Первенство страны.

Гребцы состязались на трех дистанциях 200, 500 и 1000 метров в байдарке и каноэ. Серьезную конкуренцию приморским спортсменам составили воспитанники хабаровской школы гребли. Так, среди девушек 2005-2006 годов рождения на всех трех дистанциях в байдарке-одиночке лидировала Екатерина Лагошина из Комсомольска-на-Амуре. Также хорошие результаты хабаровские спортсмены показывали и на других дистанциях.

Но хозяева не уступали в мастерстве. В большинстве номинаций золотые медали завоевали приморцы. Среди девушек 2003-2004 годов рождения в байдарке-одиночке три «золота» собрала воспитанница тренеров Натальи Евлоевой и Светланы Панасенко из Краевой спортивной школы олимпийского резерва Олеся Чиркина (Владивосток). Среди юниоров 2001-2002 годов рождения три золотые медали выиграл в байдарке-одиночке брат Олеси – Егор Борщ, также подопечный тренеров КСШОР Евлоевой и Панасенко. Трижды на первое место поднимался Илья Кононенко из КСШОР (Владивосток), который выиграл все заезды в каноэ-одиночке среди юношей 2003-2004 годов рождения (тренеры Дмитрий Аликин, Руслан Бодагов, Алексей Капуста).

По две золотые медали завоевали байдарочники Дарина Рожкова и Егор Христич, в каноэ – Кирилл Онипко. Многие приморские гребцы стали призерами соревнований. По результатам Первенства ДФО будет сформирована сборная Приморья, куда войдут сильнейшие спортсмены для дальнейших выступлений на всероссийских соревнованиях.

Спортсмены федерации гребли на байдарках и каноэ Приморского края на протяжении семи десятилетий успешно выступают на международных и всероссийских соревнованиях. Они неоднократно добивались самых высоких достижений – становились чемпионами и призерами Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и России. Большую поддержку федерации оказывают Администрация Приморского края и компании-партнеры.

Отметим, развитие спорта высших достижений и массового спорта, создание условий для занятий физической культурой и спортом, повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта – одна из основных целей регионального проекта «Спорт – норма жизни», реализуемого в Приморском крае в рамках национального проекта «Демография».

19/06 20:30Футбол
Настоящий капитан или похороны? Кто сегодня покинул «Спартак»Душевная колонка нашего автора посвящена не только Денису Глушакову, но и Дмитрию Комбарову. «Спартак» расстался с ними оптом.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
20/06 12:30Футбол
Алексей Сафонов: Семин про Мурило? Да он пошутил!Известный футбольный агент прокомментировал последние трансферные новости, связанные с клубами РПЛ-2019/20.
15/06 11:00Хоккей
Настоящий индеец! Кто привел «Сент-Луис» к победе (это сказка!)А самое удивительное то, что тренер встал у руля команды, когда она была на последнем месте в НХЛ.
19/06 15:30Футбол
Сергей Жорин: Глушаков может обворовать своих детейАдвокат бывшей супруги Дениса Глушакова Дарьи опасается, что бывший капитан «Спартака» попробует провернуть «серую» схему при расторжении контракта с клубом.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
20/06 08:00Хоккей
Всё в наших руках: у Кучерова – «Харт Трофи», у Василевского – «Везина»Российские игроки «Тампы-Бэй» Андрей Василевский и Никита Кучеров забрали самые престижные индивидуальные награды в НХЛ.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
16/06 05:00Бокс
Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео)Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии.
07/06 18:11Теннис
Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сетаВ полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже.
16/06 10:41ММА
Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники.
16/06 19:18Теннис
Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года!Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось.
10/06 12:02ММА
Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
18/06 07:11Хоккей
Письма, скандалы, ни одной победы над призерами. Всё о последней победе ЦСКА в чемпионате СССРЧемпионат СССР-1988/89 подвел черту гегемонии ЦСКА, которая растянулась на 13 лет. Почему-то ту команду Виктора Тихонова считают едва ли не сильнейшей за все годы его работы. На самом же деле это отнюдь не так. К тому времени красно-синий корабль изрядно накренился, и лишь нестабильность соперников не позволила ему затонуть.
09/06 20:45Теннис
Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
19/06 10:21Хоккей
Перегонит ли Мозякин Гретцки? На что способны аксакалы КХЛЗнаменитый словацкий защитник Здено Хара, игравший в финале Кубка Стэнли со сломанной челюстью, не намерен завершать карьеру.
18/06 20:00Хоккей
Арсений Соколов и опустевший дом. Почему дети спортсменов самые несчастныеПосле кровавой резни ребенка, подозреваемого в убийстве, отпустили на свободу.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
17/06 20:26Теннис
Синхронный выход. Хачанов и Медведев пробились во второй круг турниров ATPКарен Хачанов и Даниил Медведев почти одновременно одержали победы в своих первых матчах на турнирах в Англии и Германии. В Лондоне Медведев разгромил испанца Фернандо Вердаско, а в Галле Хачанов одолел серба Миомира Кецмановича.
19/06 17:10Футбол
Андрей Червиченко: Всегда называл Глушакова заблудившимся в лабиринтеБывший президент красно-белых не удивлен уходу Глушакова из «Спартака».
13/06 12:00ММА
Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.
20/06 13:00Футбол
Месси – на грани провала: Аргентина – последняя в группе на Кубке АмерикиСборная Аргентины оказалась на грани провала на проходящем в Бразилии континентальном первенстве.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
06/06 19:30Теннис
Хачанов покинул «Ролан Гаррос», осталась только дочь русских эмигрантовПоследний россиянин вылетел с «Ролан Гаррос»: Карен Хачанов уступил австрийцу Доминику Тиму в 1/4 финала. Главная сенсация дня – победа гражданки США Аманды Анисимовой над Симоной Халеп.
13/06 13:45ММА
Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
06/06 07:00Теннис
Теннисная классика. Сегодня в полуфинале в Париже опять сыграют Федерер и Надаль!Сегодня в Париже – если позволит погода – пройдут перенесенные со среды четвертьфинальные матчи и первые полуфиналы «Ролан Гарроса».
Новости
15:46 Футбол ФИФА может перенести чемпионат мира-2022 из Катара
15:30 Футбол Гендиректор «Зенита»: Обсуждаем с Маркизио, что делать дальше
15:15 Футбол Зинченко подписал новый контракт с «Манчестер Сити»
14:56 Футбол Льоренте перешел из «Реала» в «Атлетико»
14:44 Футбол Мархель назначен главным тренером сборной Белоруссии
14:36 Хоккей Гомоляко назначен генеральным директором ХК «Сочи»
14:26 Волейбол Тренер сборной России: Не вижу ничего зазорного в том, что команду тренирует финн
14:19 Хоккей Владислав Третьяк: Бобровский резче Василевского, но Андрей выбирает более правильную позицию
14:13 Футбол Тен Хаг подписал новый контракт с «Аяксом»
14:07 Футбол «Тамбов» разгромил белорусский клуб в контрольном матче
14:03 Футбол Артем Дзюба: Большая благодарность Путину за чемпионат мира в России
13:56 Баскетбол «Химки» объявили об уходе Харрисона и Прэтера
13:50 Футбол Самый дешевый абонемент на матчи «Локомотива» будет стоить 7 000 рублей
13:49 Футбол Зинченко подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Сити»
13:37 Хоккей Андрей Василевский: Удивлен, что только два русских голкипера выигрывали «Везину»
13:30 Формула-1 Эстебан Окон: Менеджмент, включая Вольффа, работает, чтобы вернуть меня за руль гоночной машины
13:30 Футбол Маурицио Сарри: «Ювентус» – венец моей долгой карьеры
13:22 Хоккей Дон Уодделл: Овечкин – молодой человек, мы будем говорить о нем еще несколько лет
13:16 Футбол Полузащитник «РБ Лейпциг» Брума может перейти в «Спартак»
13:13 Футбол Эдуардо Докампо: «Рубин» стал для меня родным клубом
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика