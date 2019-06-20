Юные гребцы вошли в сборную Приморья

Первенство Дальневосточного федерального округа по гребле на байдарках и каноэ состоялось в поселке Лозовом Партизанского городского округа. На акватории озера Теплого состязались гребцы от 12 до 18 лет из Владивостока, Партизанска, Лучегорска, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре.

Как сообщили в департаменте физической культуры и спорта Приморского края, дальневосточные соревнования среди юных гребцов проводились в Лозовом впервые. Для участников эти старты являлись отбором на финал летней Спартакиады учащихся России и Первенство страны.

Гребцы состязались на трех дистанциях 200, 500 и 1000 метров в байдарке и каноэ. Серьезную конкуренцию приморским спортсменам составили воспитанники хабаровской школы гребли. Так, среди девушек 2005-2006 годов рождения на всех трех дистанциях в байдарке-одиночке лидировала Екатерина Лагошина из Комсомольска-на-Амуре. Также хорошие результаты хабаровские спортсмены показывали и на других дистанциях.

Но хозяева не уступали в мастерстве. В большинстве номинаций золотые медали завоевали приморцы. Среди девушек 2003-2004 годов рождения в байдарке-одиночке три «золота» собрала воспитанница тренеров Натальи Евлоевой и Светланы Панасенко из Краевой спортивной школы олимпийского резерва Олеся Чиркина (Владивосток). Среди юниоров 2001-2002 годов рождения три золотые медали выиграл в байдарке-одиночке брат Олеси – Егор Борщ, также подопечный тренеров КСШОР Евлоевой и Панасенко. Трижды на первое место поднимался Илья Кононенко из КСШОР (Владивосток), который выиграл все заезды в каноэ-одиночке среди юношей 2003-2004 годов рождения (тренеры Дмитрий Аликин, Руслан Бодагов, Алексей Капуста).

По две золотые медали завоевали байдарочники Дарина Рожкова и Егор Христич, в каноэ – Кирилл Онипко. Многие приморские гребцы стали призерами соревнований. По результатам Первенства ДФО будет сформирована сборная Приморья, куда войдут сильнейшие спортсмены для дальнейших выступлений на всероссийских соревнованиях.

Спортсмены федерации гребли на байдарках и каноэ Приморского края на протяжении семи десятилетий успешно выступают на международных и всероссийских соревнованиях. Они неоднократно добивались самых высоких достижений – становились чемпионами и призерами Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и России. Большую поддержку федерации оказывают Администрация Приморского края и компании-партнеры.

Отметим, развитие спорта высших достижений и массового спорта, создание условий для занятий физической культурой и спортом, повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта – одна из основных целей регионального проекта «Спорт – норма жизни», реализуемого в Приморском крае в рамках национального проекта «Демография».