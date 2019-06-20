Новосибирская область готова к чемпионату России по тяжелой атлетике

Лучшие штангисты страны будут соревноваться во Дворце спорта Новосибирского государственного технического университета. На сегодня заявилось уже около 300 атлетов из 64 регионов страны.
О чемпионате, его программе, а также о развитии данного вида спорта в регионе шла речь на пресс-конференции, которая прошла в агентстве «Интерфакс-Сибрь». В ней приняли участие министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов и президент новосибирской региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация тяжёлой атлетики» Мисак Папикян.
– Для нас большая честь и ответственность проводить соревнования такого высокого уровня, как чемпионат России, – подчеркнул Сергей Ахапов. – В следующем году пройдут летние Олимпийские игры, и мы надеемся, что новосибирские атлеты смогут побороться за путёвку на Олимпиаду. Тяжёлая атлетика является базовым видом спорта для нашего региона, ведётся работа по развитию детских школ, поэтому я уверен, что новосибирские тяжелоатлеты продолжат прогрессировать, демонстрируя достойные результаты.
На чемпионат страны в Новосибирск приедут сильнейшие представители сборной России.
– Чемпионат России – один из главных этапов подготовки к формированию национальной команды для участия в чемпионате мира 2019 года, – отметил Мисак Папикян. – Хорошее выступление даст возможность побороться за путёвку на предстоящие Олимпийские игры. Мы надеемся на успешное выступление наших Татьяны Алеевой и Максима Коноплёва, который теперь выступает во взрослых соревнованиях.
XXVIII чемпионат России по тяжёлой атлетике пройдёт с 25 по 30 июня. Вход на соревнования во Дворец спорта НГТУ для всех желающих свободный. Адрес ДС НГТУ – ул. Блюхера, 34. Церемония открытия чемпионата 25 июня в 17.00. Те любители тяжёлой атлетики, которые не смогут, в силу разных причин, попасть на соревнования, будут иметь возможность наблюдать за всеми перипетиями борьбы самых сильных людей России в онлайн трансляциях в интернете.
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