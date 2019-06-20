Кубанские кикбоксеры успешно выступили на Кубке мира

В этом году турнир побил рекорд по количеству участников. В различных разделах кикбоксинга, весовых и возрастных категориях выступили почти две тысячи бойцов из 35 стран планеты.

В составе национальной сборной за награды состязаний бились пять представителей Кубани – краснодарцы Алексей Кучеренко, Никита Леонтьев, Вадим Ширимет, Николай Лазариди и новороссийская спортсменка Марина Попова. По итогам поединков все кубанцы завоевали награды. Медали высшей пробы на счету Кучеренко, Леонтьева и Поповой. В активе Ширимета и Лазариди «серебро» и «бронза».

Кубок мира по кикбоксингу

1 место – Алексей Кучеренко (Краснодар) в/к 81 кг, раздел «К1»

1 место – Никита Леонтьев (Краснодар) в/к 75 кг, раздел «фулл контакт с лоу-киком»

1 место – Марина Попова (Новороссийск) свыше 79 кг, раздел «лайт контакт»

2 место – Вадим Ширимет (Краснодар) в/к 75 кг, раздел «K1»

3 место – Николай Лазариди (Краснодар) в/к 67 кг, «фулл контакт с лоу-киком»