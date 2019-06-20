В Динском районе определят победителей и призеров соревнований по конкуру

С 21 по 23 июня в посёлке Южный Динского района (ул. Северная 16 Ж), на базе конно-спортивного комплекса «Гасконь» будет пройдут чемпионат и первенство Южного Федерального округа по конкуру.

Соревнования будут проходить для всех возрастных категорий: детей, юношей и девушек, взрослых всадников, спортсменов на молодых лошадях пяти и шести лет, а также спортсменов-любителей и в открытом классе.

По предварительным заявкам участие в турнире примут более 70 спортивных пар из Краснодарского и Ставропольского краёв, а также Ростовской и Саратовской областей.

Соревнования среди юношей и девушек являются квалификационными для участия в финальных соревнованиях IХ летней Спартакиады учащихся России.

По итогам соревнований будут сформированы команды из спортсменов, показавших лучший результат, для участия в Спартакиаде учащихся России и всероссийских соревнованиях по конкуру в августе текущего года.