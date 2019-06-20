Представители Кубани выступят на чемпионате России по тяжелой атлетике

25 июня в Новосибирске стартует национальный чемпионат по тяжёлой атлетике. Планируется. что участие в турнире примут более 300 штангистов со всей страны. Краснодарский край делегирует в Сибирь 14 спортсменов.
Среди них победители и призёры мировых и континентальных первенств Олег Чен, Виктор Гетц и Антоний Савчук.
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