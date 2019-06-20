Татарстанские мастера ушу вернулись в Казань с медалями чемпионата мира - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 июня 2019 16:13Татарстан

Татарстанские мастера ушу вернулись в Казань с медалями чемпионата мира

Соревнования прошли в период с 14 по 18 июня в г. Эмейшань (Китай).

20 июня на центральном ж/д вокзале Казани состоялась встреча татарстанских спортсменов, которые приняли участие в VIII чемпионате мира по традиционному ушу (кунг-фу). Соревнования прошли в период с 14 по 18 июня в г. Эмейшань (Китай).

По итогам престижного турнира татарстанцы – Александр Емельяненко, Никита Титов, Игорь Мороз и Ильяс Хуснутдинов – завоевали 8 медалей: 3 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую.

Поздравить мастеров ушу с высоким достижением пришли представители Министерства спорта Республики Татарстан, друзья, родственники и СМИ.

В общении с журналистами один из лидеров сборной Ильяс Хуснутдинов отметил, что спортсмены были уверены в своих силах и в таких высоких результатах нет ничего удивительного:

«Мы выступили на стабильном для себя уровне. Сборная России была хорошо готова. Чувствовалась отличная поддержка внутри команды. Помогло и то, что приехали заранее, успели пройти акклиматизацию», - сообщил он.

Поздравить спортсменов с успешным выступлением пришел и заместитель министра спорта РТ Айрат Ахмеров:

«Мы очень рады, что ребята смогли отобраться на чемпионат мира и в составе сборной России представляли Республику Татарстан. Очень достойно представили – принесли в копилку команды восемь медалей. Нужно отметить, что в турнире приняли участие около четырех тысяч участников из 50 стран. Ребята завоевали три «золота». Это очень радует, и говорит о том, что в Республике ведется хорошая работа по развитию ушу. Безусловно, еще есть над чем работать – увеличивать представительство татарстанцев в сборной России. Сейчас у спортсменов будет летний отдых, а уже в сентябре начинается новый сезон», - рассказал он.

По итогам чемпионата мира Александр Емельяненко стал серебряным призёром в виде программы «подражательные стили», Никита Титов завоевал «серебро» в виде программы «традиционное короткое оружие».

Кроме того, Игорь Мороз стал чемпионом в виде программы «традиционное длинное оружие», а Ильяс Хуснутдинов взял «золото» в виде программы «традиционное короткое оружие».

07/06 18:11Теннис
Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сетаВ полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже.
16/06 02:55Бокс
Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.
13/06 13:45ММА
Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.
08/06 19:24Теннис
Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос»Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
20/06 13:00Футбол
Месси – на грани провала: Аргентина – последняя в группе на Кубке АмерикиСборная Аргентины оказалась на грани провала на проходящем в Бразилии континентальном первенстве.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
18/06 20:00Хоккей
Арсений Соколов и опустевший дом. Почему дети спортсменов самые несчастныеПосле кровавой резни ребенка, подозреваемого в убийстве, отпустили на свободу.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
18/06 20:59Теннис
Маша разбушевалась! Шарапова выиграла первый матч после возвращенияМария Шарапова разгромила Викторию Кужмову в своем первом матче после пятимесячной паузы. В стартовом раунде турнира на Мальорке россиянка добилась победы – 7:6 (10:8), 6:0.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
10/06 19:07ММА
Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.
19/06 20:30Футбол
Настоящий капитан или похороны? Кто сегодня покинул «Спартак»Душевная колонка нашего автора посвящена не только Денису Глушакову, но и Дмитрию Комбарову. «Спартак» расстался с ними оптом.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
19/06 15:30Футбол
Сергей Жорин: Глушаков может обворовать своих детейАдвокат бывшей супруги Дениса Глушакова Дарьи опасается, что бывший капитан «Спартака» попробует провернуть «серую» схему при расторжении контракта с клубом.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
19/06 12:08Хоккей
Кучеров получит «Харт», а Василевский – «Везину»? Шансы россиян на личные призы в НХЛВ Лас-Вегасе 19 июня состоится церемония вручения индивидуальных наград НХЛ. У россиян большие шансы уехать из столицы казино не с пустыми руками.
19/06 18:30Теннис
Хачанов – вновь в четвертьфинале в Галле. Третий раз подрядРоссиянин Карен Хачанов третий раз подряд вышел в четвертьфинал турнира в Галле. Вчера он в трех партиях обыграл хозяина кортов, немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 3:6, 6:4.
17/06 20:26Теннис
Синхронный выход. Хачанов и Медведев пробились во второй круг турниров ATPКарен Хачанов и Даниил Медведев почти одновременно одержали победы в своих первых матчах на турнирах в Англии и Германии. В Лондоне Медведев разгромил испанца Фернандо Вердаско, а в Галле Хачанов одолел серба Миомира Кецмановича.
19/06 10:21Хоккей
Перегонит ли Мозякин Гретцки? На что способны аксакалы КХЛЗнаменитый словацкий защитник Здено Хара, игравший в финале Кубка Стэнли со сломанной челюстью, не намерен завершать карьеру.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
16/06 19:50Бокс
Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.
18/06 07:11Хоккей
Письма, скандалы, ни одной победы над призерами. Всё о последней победе ЦСКА в чемпионате СССРЧемпионат СССР-1988/89 подвел черту гегемонии ЦСКА, которая растянулась на 13 лет. Почему-то ту команду Виктора Тихонова считают едва ли не сильнейшей за все годы его работы. На самом же деле это отнюдь не так. К тому времени красно-синий корабль изрядно накренился, и лишь нестабильность соперников не позволила ему затонуть.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
19/06 17:23Футбол
Страсти в детском футболе: как помочь частной школе и сохранить государственный интересВ начале этой недели бурную реакцию общественности вызвало интервью Леонида Слуцкого, рассказавшего о том, как обстоит ситуация в Волгограде с его детской футбольной школой.
14/06 14:33Бокс
Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходныхБлижайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд.
13/06 12:00ММА
Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.
20/06 12:30Футбол
Алексей Сафонов: Семин про Мурило? Да он пошутил!Известный футбольный агент прокомментировал последние трансферные новости, связанные с клубами РПЛ-2019/20.
Новости
17:36 Хоккей Эдлер подписал новый контракт с «Ванкувером»
17:21 Футбол «Краснодар» снова пытается подписать Де Вильену
17:03 Футбол Александр Головин: Все мои мысли связаны с «Монако»
16:41 Легкая атлетика Сергей Шубенков: Хочется выступать не под белым квадратиком, а под своим флагом
16:39 Хоккей Форвард Иван Барбашев рассказал, как жил в США без денег
16:31 Хоккей Барбашев рассказал, как «Сент-Луису» удалось выиграть Кубок Стэнли
16:22 ММА Нурмагомедов начнет подготовку к поединку с Порье в начале июля
16:19 Хоккей Барбашев о своем падении на параде: «А что есть такой ролик? Хах!»
16:14 Футбол Виталий Денисов подписал контракт с «Рубином»
15:46 Футбол ФИФА может перенести чемпионат мира-2022 из Катара
15:30 Футбол Гендиректор «Зенита»: Обсуждаем с Маркизио, что делать дальше
15:15 Футбол Зинченко подписал новый контракт с «Манчестер Сити»
14:56 Футбол Льоренте перешел из «Реала» в «Атлетико»
14:44 Футбол Мархель назначен главным тренером сборной Белоруссии
14:36 Хоккей Гомоляко назначен генеральным директором ХК «Сочи»
14:26 Волейбол Тренер сборной России: Не вижу ничего зазорного в том, что команду тренирует финн
14:19 Хоккей Владислав Третьяк: Бобровский резче Василевского, но Андрей выбирает более правильную позицию
14:13 Футбол Тен Хаг подписал новый контракт с «Аяксом»
14:07 Футбол «Тамбов» разгромил белорусский клуб в контрольном матче
14:03 Футбол Артем Дзюба: Большая благодарность Путину за чемпионат мира в России
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика