Татарстанские мастера ушу вернулись в Казань с медалями чемпионата мира

20 июня на центральном ж/д вокзале Казани состоялась встреча татарстанских спортсменов, которые приняли участие в VIII чемпионате мира по традиционному ушу (кунг-фу). Соревнования прошли в период с 14 по 18 июня в г. Эмейшань (Китай).

По итогам престижного турнира татарстанцы – Александр Емельяненко, Никита Титов, Игорь Мороз и Ильяс Хуснутдинов – завоевали 8 медалей: 3 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую.

Поздравить мастеров ушу с высоким достижением пришли представители Министерства спорта Республики Татарстан, друзья, родственники и СМИ.

В общении с журналистами один из лидеров сборной Ильяс Хуснутдинов отметил, что спортсмены были уверены в своих силах и в таких высоких результатах нет ничего удивительного:

«Мы выступили на стабильном для себя уровне. Сборная России была хорошо готова. Чувствовалась отличная поддержка внутри команды. Помогло и то, что приехали заранее, успели пройти акклиматизацию», - сообщил он.

Поздравить спортсменов с успешным выступлением пришел и заместитель министра спорта РТ Айрат Ахмеров:

«Мы очень рады, что ребята смогли отобраться на чемпионат мира и в составе сборной России представляли Республику Татарстан. Очень достойно представили – принесли в копилку команды восемь медалей. Нужно отметить, что в турнире приняли участие около четырех тысяч участников из 50 стран. Ребята завоевали три «золота». Это очень радует, и говорит о том, что в Республике ведется хорошая работа по развитию ушу. Безусловно, еще есть над чем работать – увеличивать представительство татарстанцев в сборной России. Сейчас у спортсменов будет летний отдых, а уже в сентябре начинается новый сезон», - рассказал он.

По итогам чемпионата мира Александр Емельяненко стал серебряным призёром в виде программы «подражательные стили», Никита Титов завоевал «серебро» в виде программы «традиционное короткое оружие».

Кроме того, Игорь Мороз стал чемпионом в виде программы «традиционное длинное оружие», а Ильяс Хуснутдинов взял «золото» в виде программы «традиционное короткое оружие».